Coupes d’Europe : Les dates des quarts fixées

Pas de quart pour Mallia

CHAMPIONS CUP / QUARTS DE FINALE

Programme en heure française

CHALLENGE CUP / QUARTS DE FINALE

Programme en heure française

On connait le programme des quarts de finale des Coupes d'Europe de rugby ! Après les huitièmes de finale, qui se sont déroulés ces deux derniers week-ends en matchs aller-retour en Champions Cup, et le week-end dernier sur un seul match en Challenge Cup,Dans la plus grande des Coupes d'Europe, Toulouse jouera le samedi à 16h00 chez le Munster, puis La Rochelle recevra Montpellier à 18h30. Le lendemain, le Racing 92 affrontera Sale à 16h00. Dans la petite Coupe d'Europe, Lyon accueillera Glasgow le samedi à 21h00 et Toulon recevra les London Irish le dimanche à 13h30. Les demi-finales et la finale à Marseille auront lieu les deux week-ends suivants.Par ailleurs, l'EPCR a également dévoilé les sanctions pour les joueurs ayant écopé d'un carton rouge lors des huitièmes de finale. Cela concerne notamment l'ailier argentin de Toulouse Juan Cruz Mallia, exclu au match aller, qui a été suspendu quatre semaines.Quant au Bordelais Ma'ama Vaipulu, expulsé au match retour, il a écopé de six semaines de suspension et, l'UBB étant éliminée de la Coupe d'Europe, manquera les quatre derniers matchs de la saison régulière de Top 14.Munster Rugby –, Aviva StadiumLeicester Tigers – Leinster Rugby, Mattioli Woods Welford Road, Stade Marcel-Deflandre– Sale Sharks, Paris La Défense ArenaLes clubs les mieux classés de la phase de poules auront l’avantage de jouer à domicile.(A1) ou Sale Sharks (A5) –(A3) ou(A7): Leicester Tigers (B1) ou Leinster Rugby (A4) – Munster Rugby (B3) ou(B7)Finale 2022 de la Champions Cup : samedi 28 mai; Stade Vélodrome, Marseille, à 17h45Gloucester Rugby – Saracens, KingsholmEdinburgh Rugby – Wasps, DAM Health Stadium– Glasgow Warriors, Matmut Stadium de Gerland– London Irish, Stade Félix MayolLes clubs les mieux classés auront l’avantage de jouer à domicile.(1) ou Glasgow Warriors (14) – Edinburgh Rugby (3) ou Wasps (12)(2) ou London Irish (6) – Gloucester Rugby (4) ou Saracens (8): vendredi 27 mai; Stade Vélodrome, Marseille à 21h00