Coupes d’Europe : L'EPCR confirme le calendrier des rencontres

Le candidats aux titres européens connaissent leur programme. Quasiment un mois après le tirage au sort de la Champions Cup et de la Challenge Cup, l’EPCR a levé le voile sur le calendrier de la phase de poules des deux compétitions. Prévue les 9, 10 et 11 décembre prochains, la 1ere des quatre journées qualificatives verra La Rochelle lancer la défense de son titre devant son public du Stade Marcel-Deflandre face aux Northampton Saints. Vainqueur de la Challenge Cup cette saison, Lyon sera la première équipe française à se déplacer en Afrique du Sud dans le cadre de la plus prestigieuse compétition européenne. Les joueurs de Xavier Garbajosa iront à Pretoria pour y affronter les Bulls. Clermont, de son côté, recevra les Stormers. Autre temps fort de cette 1ere journée, Toulouse ira à Thomond Park pour y défier le Munster dans une revanche du dernier quart de finale. Le Racing 92 débutera sa campagne à domicile face au Leinster quand Castres recevra les Exeter Chiefs. Bordeaux-Bègles devra traverser la Manche pour affronter Gloucester puis devra également aller en Afrique du Sud au début du mois de janvier pour affronter les Sharks, tout comme Clermont afin de défier les Stormers. Champion de France en titre, Montpellier démarrera son parcours sur la pelouse des London Irish.



CHAMPIONS CUP / PHASE DE GROUPES

1ere journée - 9, 10 et 11 décembre 2022

Racing 92 - Leinster, Bulls - Lyon, La Rochelle - Northampton Saints, Clermont - Stormers, Castres - Exeter Chiefs, Gloucester - Bordeaux-Bègles, London Irish - Montpellier



2eme journée - 16, 17 et 18 décembre 2022

Montpellier - Ospreys, Toulouse - Sale Sharks, Lyon - Saracens, Bordeaux-Bègles - Sharks, Harlequins - Racing 92, Leicester Tigers - Clermont, Edimbourg - Castres, Ulster - La Rochelle



3eme journée - 13, 14 et 15 janvier 2023

Sharks - Bordeaux-Bègles, Castres - Edimbourg, Clermont - Leicester Tigers, La Rochelle - Ulster, Racing 92 - Harlequins, Ospreys - Montpellier, Saracens - Lyon, Sale Sharks - Toulouse



4eme journée - 20, 21 et 22 janvier 2023

Stormers - Clermont, Montpellier - London Irish, Lyon - Bulls, Toulouse - Munster, Bordeaux-Bègles - Gloucester, Exeter Chiefs - Castres, Northampton Saints - La Rochelle, Leinster - Racing 92

Le Stade Français Paris ira en Afrique du Sud, pas Pau

Pour ce qui est de la Challenge Cup, il faudra attendre la deuxième journée, soit les 16, 17 et 18 décembre prochains pour voir un club français faire le déplacement en Afrique du Sud. En l’occurence, il s’agira du Stade Français Paris, qui ira à Johannesbourg pour affronter le Lions sur la pelouse de l’Ellis Park. Pau, de son côté, affrontera les Cheetahs… en Italie. En effet, sur son site internet, l’EPCR annonce que la formation sud-africaine disputera ses deux matchs à domicile au Stade Sergio-Lanfranchi de Parme. Pour ce qui est de l’ouverture de la compétition, les Parisiens débuteront à domicile face au Benetton Trévise quand les Palois recevront les Cheetahs. Brive, de son côté, ira à l’Arms Park pour affronter Cardiff. Toulon, de son côté, devra aller à Parme pour y affronter les Zebre. Perpignan, maintenu en Top 14 lors de l’Access Match, débutera sa campagne à Aimé-Giral face aux Bristol Bears. De retour dans l’élite et à l’échelle européenne, Bayonne aura fort à faire d’entrée avec les Scarlets.



CHALLENGE CUP / PHASE DE GROUPES

1ere journée - 9, 10 et 11 décembre 2022

Stade Français Paris - Benetton Trévise, Zebre Parme - Toulon, Pau - Cheetahs, Perpignan - Bristol Bears, Scarlets - Bayonne, Cardiff - Brive



2eme journée - 16, 17 et 18 décembre 2022

Lions - Stade Français Paris, Brive - Connacht, Toulon - Bath, Bayonne - Wasps, Dragons - Pau, Glasgow Warriors - Perpignan



3eme journée - 13, 14 et 15 janvier 2023

Stade Français Paris - Lions, Pau - Dragons, Perpignan - Glasgow Warriors, Connacht - Brive, Wasps - Bayonne, Bath - Toulon



4eme journée - 20, 21 et 22 janvier 2023

Toulon - Zebre Parme, Cheetahs - Pau, Benetton Trévise - Stade Français Paris, Brive - Cardiff, Bayonne - Scarlets, Bristol - Perpignan