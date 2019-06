Coupes d'Europe : Du lourd pour le Racing, Clermont épargné

Le Racing 92 n'a pas été gâté ! Le club francilien se retrouve dans "la poule de la mort" avec notamment les Saracens, champions en titre et le Munster, demi-finaliste de la dernière édition.

Le Stade toulousain, champion de France, retrouvera un autre club tricolore : Montpellier. Les deux Français sont en compagnie de Gloucester et du Connacht.

De retour en Champions Cup, Clermont a hérité d'un groupe plus clément (Ulster, Harlequins et Bath) tout comme le Stade rochelais qui affrontera Exeter, Glasgow et Sale.

Enfin, le LOU aura fort à faire avec le Leinster, vainqueur en 2018 et finaliste de l'édition 2019.

Le tirage au sort de la Champions Cup

Du côté de la Challenge Cup, Castres se déplacera en Russie pour affronter Enisei.

Habitué de la Champions Cup, Toulon aura le droit à une poule relevée avec les Scarlets, les London Irish et Bayonne.

Tirage plus favorable pour le Stade Français, vainqueur en 2017, qui sera opposé à Brive, Bristol et aux Italiens du Zebre Rugby Club.

Le tirage au sort de la Challenge Cup