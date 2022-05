Coupes d’Europe : Arbitrage anglais pour les deux finales

Lyon, Toulon, La Rochelle et le Leinster sont désormais informés de l’identité des arbitres qui officieront sur la pelouse de l’Orange Vélodrome les 27 et 28 mai à l’occasion des finales de la Challenge Cup et de la Champions Cup. Des officiels qui auront un point commun, ils sont tous deux anglais. Après avoir été au sifflet à l’occasion de la dernière finale de la Champions Cup remportée par Toulouse face à La Rochelle disputée à Twickenham, Luke Pearce aura la charge du duel franco-français entre Lyon et Toulon en finale de la Champions Cup le 27 mai prochain. Pour l’assister dans sa tâche, il pourra compter sur des assistants irlandais, Andrew Brace et Frank Murphy, qui ont arbitré les deux demi-finales de la compétition. L’Anglais Ian Tempest sera chargé de l’arbitrage à la vidéo quand l’Irlandais Ed Kenny sera le commissaire à la citation de cette finale.

Troisième finale de Champions Cup pour Barnes

Le lendemain, pour la finale de la Champions Cup entre le Leinster et La Rochelle, c’est un habitué des joutes européennes qui sera au sifflet. Pour la 90eme fois de sa carrière et la troisième fois dans le cadre de la finale, l’Anglais Wayne Barnes sera chargé de diriger les débats. Pour l’assister, l’expérimenté arbitre pourra compter sur ses compatriotes Matthew Carley, qui a officié lors de la victoire de La Rochelle face au Racing 92 le week-end dernier, et Christophe Ridley, déjà assistant lors du succès du Leinster face à Toulouse lors des demi-finales. Tom Foley aura pour responsabilité l’arbitrage vidéo quand l’Italien Stefano Marrama a été désigné comme commissaire à la citation de cette finale. A noter que la dernière finale de Champions Cup arbitrée par Wayne Barnes avait vu le Leinster s’imposer face au Racing 92 à Bilbao.