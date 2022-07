Coupe du Monde des clubs : La compétition lancée en 2025 ?

🏉 Exclusive: The blueprint for a new ‘Club World Cup’ is understood to have been agreed with a tournament involving the top 16 sides from the northern and southern hemispheres scheduled to start in 2025 | @GavinMairs 👇 https://t.co/5Khqjqc8L5

La Champions Cup comme marche-pied vers le Mondial

38 ans après les sélections nationales, les clubs pourraient avoir droit à leur Coupe du Monde. Projet ayant longtemps les airs d’Arlésienne tant les obstacles étant nombreux, une compétition voyant s’affronter les meilleurs clubs de l’Hémisphère Nord et ceux représentant l’Hémisphère Sud pourrait se matérialiser dès 2025 avec un tournoi organisé en Europe. Selon les informations du quotidien britannique Daily Telegraph, les discussions pouvant mener à la création de cette Coupe du Monde des clubs sont « dans la dernière ligne droite » avec une officialisation en bonne et due forme attendue dans le courant du mois de septembre prochain. Cette nouvelle compétition serait organisée tous les quatre ans en amont de la tournée des Lions Britanniques et Irlandais et rassembler seize équipes. Huit d’entre-elles seront directement issues de la Champions Cup, sept autres proviendront du Super Rugby et la dernière sera japonaise.Pour ce qui est des formations européennes et sud-africaines prenant part aux compétitions de l’EPCR, la phase finale de la Champions Cup s’effacerait tous les quatre ans pour céder la place à la Coupe du Monde. L’objectif est de ne pas surcharger un calendrier qui atteint déjà ses limites à l’heure actuelle. Ce qui est actuellement la phase de poules de la plus prestigieuse compétition européenne, désormais ouvertes à des formations venant d’Afrique du Sud, deviendrait une phase de qualification pour la Coupe du Monde, pour laquelle seul le mérite sportif sera pris en compte. Les tenants du projet ont exclu toute volonté d’imposer des quotas de formations du Top 14, de la Premiership et de l’United Rugby Championship. La mise en place de la phase finale de la Coupe du Monde des clubs nécessitera certains aménagements des calendriers domestiques, avec notamment les finales des championnats avancées au mois de mai.