Coupe d'Europe : Les finales de Champions Cup et de Challenge Cup se dérouleront à Twickenham

Alors que la cité phocéenne était initialement prévue pour héberger les finales de Coupe d'Europe cette saison, le forfait contraint du chef lieu des Bouches-du-Rhône en raison des restrictions en France fait finalement le bonheur de Londres et de sa mythique enceinte. Vendredi, comme il fallait s'y attendre,Les matchs pourront même se dérouler en présence de public, l'instance ayant précisé qu'une jauge de 10 000 spectateurs sera autorisée pour ces deux finales, à condition bien évidemment que le protocole sanitaire le permette au moment où auront lieu les deux rencontres. « Un nombre restreint de spectateurs sera autorisé à assister à ces deux rencontres conformément à la feuille de route du gouvernement britannique », a fait savoir l'EPCR, tandis que la vente de billets a été lancée dès vendredi.Avec donc la possibilité pour 10 000 spectateurs d'acheter un billet pour chacun des deux événements, sachant que la finale de Challenge Cup, qui pourrait concerner Montpellier (le MHR sera opposé à Bath en demi-finales), se déroulera le 21 mai à 20h00 (heure locale), quand la finale de Champions Cup, de son côté, aura lieu le 22 mai à 16h45. Elle pourrait mettre aux prises deux clubs français, sachant que Toulouse affrontera Bordeaux-Bègles pour une place en finale dans un duel franco-français et que La Rochelle, opposé au Leinster, peut lui aussi espérer défendre ses chances sur la dernière marche.En 2023, c'est en effet le Tottenham Hotspur Stadium qui a été choisi pour accueillir les finales de Champions Cup et de Challenge Cup.