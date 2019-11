Clermont: Cancoriet et Van Tonder indisponibles 5 mois

A l'heure de retrouver le grand frisson de la Champions Cup avec la réception des Harlequins ce samedi, à Marcel-Michelin (18h30), l'ASM Clermont Auvergne se serait bien passé de la double mauvaise nouvelle tombée cette semaine avec les sérieuses blessures contractées par deux de ses avants : le 2e et/ou 3e ligne Jacobus Van Tonder comme le 3e ligne Judicaël Cancoriet souffrent tous les deux d’une rupture du tendon du muscle pectoral, rapporte le site du club, et vont donc devoir en passer par la case intervention chirurgicale. Avec la perspective d'une indisponibilité estimée à 5 mois pour ce type de pathologie, Franck Azéma et l'état-major clermontois planchent déjà sur la piste d'un joker médical.

▶️ Double coup dur pour l'ASM Clermont Auvergne, une réflexion sur le recrutement d’un joker médical est en cours.@JCancoriet et Jacobus Van Tonderhttps://t.co/iI8NBhOBeH pic.twitter.com/mHGWdAHNbw — ASM Rugby (@ASMOfficiel) November 14, 2019

Face aux 'Quin's', premiers adversaires de cette nouvelle campagne dans la grande Coupe d'Europe, les vainqueurs de la dernière Challenge Cup compenseront notamment ses absences par l'intégration des 2 jeunes frères jumeaux, Thibaud et Clément Lanen (22 ans), qui évoluent l'un comme l'autre en 3e ligne et débuteront sur le banc des remplaçants. Alors que la charnière Parra-Lopez, reconduite malgré la lourde défaite à Toulouse, cherchera à se racheter aux commandes d'un quinze de départ, où 5 changements sont opérés avec notamment les titularisations de Fritz Lee et Rabah Slimani, de retour du Mondial nippon. En revanche, Damian Penaud, Arthur Iturria ou encore Wesley Fofana continuent de manquer à l'appel.

Le XV clermontois : Abendanon - Betham, Toeava, Moala, Raka - (o) Lopez, (m) Parra - Fischer, Lee, Yato - Timani, Jedrasiak - Slimani, Ulugia, Falgoux.

Remplaçants : Tadjer, Uhila, Zirakashvili, Thibaud Lanen, Clément Lanen, Laidlaw, McIntyre, Naqalevu.