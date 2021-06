Champions Cup/Challenge Cup : Les grandes dates de la saison 2021-2022 confirmées par l'EPCR

🚨 ANNONCE

L’EPCR a le plaisir de dévoiler les dates principales de la Champions Cup pour la saison prochaine 😍



— Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) June 16, 2021



— Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) June 16, 2021

Neuf matchs pour les futurs vainqueurs

Le calendrier de la saison 2021-2022 de la Champions Cup et de la Challenge Cup

L’EPCR donne rendez-vous pour le 10 décembre. C’est, en effet, à cette date que la saison 2021-2022 de ses compétitions, la Champions Cup et la Challenge Cup. A l’image de ce qui était prévu la saison passée, ce sont 24 clubs qui brigueront la succession de Toulouse, soit huit issus de chacun des championnats impliqués, le Top 14, la Premiership et le Pro 14. Le format exact de la compétition est encore au cœur de discussions « afin de finaliser tous les détails des formats pour la saison 2021/2022 et les futures saisons, dans le cadre du nouvel accord d’actionnaires », qui concernent également « la future participation de clubs sud-africains aux tournois de l’EPCR, comme mentionné dans l’annonce du United Rugby Championship », championnat qui va remplacer le Pro 14 et intégrer quatre formations venues d’Afrique du Sud. Toutefois, « afin d’aider ses parties prenantes dans leur planification », l’EPCR a dévoilé les grandes dates du calendrier des compétitions.A l’image du format initialement mis en place la saison passée, qui a ensuite dû être altéré en raison de la suspension des compétitions liées à la situation sanitaire, notamment en Grande-Bretagne, la phase de poules se composera de quatre journées disputées en décembre et janvier 2021. A l’issue de cette première phase, seize clubs disputeront des huitièmes de finale sous la forme inédite de matchs aller-retour les week-end des 9 et 16 avril 2022. Au début du mois de mai, les quarts de finale puis les demi-finales seront disputées sur une seule manche. Alors que le rendez-vous était prévu en 2020 avant d’être repoussé une première fois à 2021, l’Orange Vélodrome de Marseille accueillera la finale de la Challenge Cup le vendredi 27 mai 2022 puis celle de la Champions Cup le lendemain. « Alors que nous finalisons un tout nouvel accord d’actionnaires qui promet d’être positif pour toutes nos parties prenantes, nous continuons à améliorer et développer la Champions Cup et la Challenge Cup, a ainsi déclaré Vincent Gaillard, directeur général de l’EPCR, dans un communiqué. La prochaine édition sera marquée par le retour d’une série complète de matchs passionnants et compétitifs à travers l’Europe. »10, 11 et 12 décembre 202117, 18 et 19 décembre 202115, 15 et 16 janvier 202221, 22 et 23 janvier 20228, 9 et 10 avril 202215, 16 et 17 avril 20226, 7 et 8 mai 202213, 14 et 15 mai 2022Vendredi 27 mai 2022Samedi 28 mai 2022