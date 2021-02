Champions Cup/Challenge Cup : L'EPCR fixe la reprise pour le début du mois d'avril

Les Coupes d’Europe de rugby vont bien aller à leur terme cette saison. Alors que les deux compétitions ont été suspendues en janvier dernier face à une situation sanitaire dégradée, l’EPCR a confirmé ce mercredi les modifications apportées au format de la Champions Cup et de la Challenge Cup, permettant une conclusion les 21 et 22 mai prochains avec les finales disputées sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, à Marseille.

Avec quatre week-ends disponibles d’ici la fin de la saison, l’instance européenne a confirmé que la phase de poules ne reprendra pas et que la compétition sera relancée le week-end des 2, 3 et 4 avril prochains par d’inédits huitièmes de finale, suivis par des quarts de finale le week-end suivant, les 9, 10 et 11 avril. Cette organisation, concernant la Champions Cup, vient remplacer les quarts de finale aller-retour qui étaient initialement prévus.

Les clubs français certains de s’éviter en huitièmes de finale



Pour définir les clubs qualifiés pour ces huitièmes de finale de la Champions Cup, l’EPCR a décidé de conserver le classement des deux poules et de prendre les huit premiers de chacune. A l’occasion du tirage au sort prévu le 9 mars prochain, les cinq clubs qui ont remporté leurs deux matchs à domicile seront assurés de jouer leur huitième de finale sur leur pelouse. Le Racing 92, le Leinster, les Wasps, Bordeaux-Bègles et le Munster n’auront donc pas à attendre pour savoir s’il recevront pour entamer la phase à élimination directe.

Au total, ce sont sept clubs français qui seront au rendez-vous de ces huitièmes de finale (Racing 92, Bordeaux-Bègles, Lyon, Toulouse, La Rochelle, Clermont et Toulon). Toutefois, le tirage au sort sera dirigé puisque l’EPCR a convenu que deux équipes issues d’un même championnat ne pourront pas s’affronter dès les huitièmes de finale. Une provision qui ne s’appliquera pas à deux équipes issues de la même poule. Concernant les quarts de finale, le tirage au sort effectué peu après la conclusion des huitièmes de finale, sera intégral.

Huit clubs de Champions Cup reversés en Challenge Cup



Concernant la Challenge Cup, l’EPCR a décidé de valider la qualification des huit premiers de la poule unique mise en place cette saison. A ces huit clubs viendront s’ajouter les huit équipes de Champions Cup éliminées avant les huitièmes de finale. Agen et Montpellier y représenteront le Top 14. Comme pour la « grande » Coupe d’Europe, l’EPCR a instauré le principe selon lequel deux équipes issues d’un même championnat ne pourront pas s’affronter dès les huitièmes de finale alors qu’un club repêché de Champions Cup pourra bien affronter un club qualifié en Challenge Cup. De plus, les London Irish, les Ospreys et les Leicester Tigers, qui ont remporté leurs deux matchs à domicile lors de la phase préliminaire, auront l’assurance de recevoir lors des huitièmes de finale avant des quarts de finale faisant l’objet d’un tirage au sort intégral. Les demi-finales des deux compétitions auront lieu les 30 avril, 1er et 2 mai et devraient également faire l’objet d’un nouveau tirage au sort intégral.



CHAMPIONS CUP / HUITIEMES DE FINALE

Les équipes qualifiées

Racing 92*, Leinster*, Wasps*, Bordeaux-Bègles*, Munster*, Lyon, Toulouse, La Rochelle, Scarlets, Clermont, Bristol Bears, Exeter Chiefs, Edimbourg, Gloucester, Toulon, Sale Sharks



CHALLENGE CUP / HUITIEMES DE FINALE

Les équipes qualifiées

London Irish*, Ospreys*, Leicester Tigers*, Cardiff Blues, Zebre, Agen, Benetton Trévise, Newcastle Falcons, Ulster, Connacht, Northampton Saints, Bath, Montpellier, Dragons, Harlequins, Glasgow Warriors



* Equipes assurées de recevoir en huitièmes de finale



Calendrier de la phase finale

Tirage au sort des huitièmes de finale : Mardi 9 mars 2021

Huitièmes de finale : 2, 3 et 4 avril 2021

Quarts de finale : 9, 10 et 11 avril 2021

Demi-finales : 30 avril, 1er et 2 mai 2021

Finale de la Challenge Cup : Vendredi 21 mai 2021 à Marseille

Finale de la Champions Cup : Samedi 22 mai 2021 à Marseille