Champions Cup : Une finale dans le pays du club le mieux classé ?

La fin de la Champions Cup 2019-20 semble prendre forme. En effet, l'EPCR tente de trouver le lieu où se déroulera notamment la finale de la prestigieuse épreuve, ainsi que celle du Challenge européen. Ce ne sera finalement pas à l'Orange Vélodrome de Marseille, comme déjà annoncé par l'organisateur des compétitions européennes, la semaine dernière. Toutefois, l'instance dirigeante du rugby aurait pris la décision de les organiser au sein du pays du finaliste le mieux classé à l'issue de la première phase, selon l'édition du Midi Olympique de ce lundi.

Une phase finale à domicile pour Toulon ? En Champions Cup, le club qui s'est qualifié dans cette position est le Leinster. En cas de finale de la province irlandaise, elle se disputera alors du côté de Dublin. Ce principe serait ainsi le même pour les demi-finales, avec l'équipe la mieux classée qui accueillerait son adversaire, dans son propre stade et non plus dans une enceinte délocalisée, comme l'hypothèse avait pu être envisagée plus tôt. Du côté du Challenge européen, le mieux classé se trouve être une formation française, à savoir le Rugby Club Toulonnais. Le RCT pourrait ainsi disputer l'ensemble de la phase finale dans sa propre enceinte de Mayol, à savoir un quart de finale contre les Scarlets gallois, avant une demi-finale, puis une possible finale en France.