Le sort n’a pas été favorables avec les clubs français. Alors que la formule des Coupes d’Europe de rugby a été remaniée en réponse à la suspension puis à l’annulation de la fin de la phase de poules, l’EPCR a procédé ce mardi à Lausanne au tirage au sort des huitièmes puis des quarts de finale de la Champions Cup et de la Challenge Cup. Assurés de recevoir pour lancer la phase finale au titre de leurs deux victoires à domicile lors de la phase de poules, Bordeaux-Bègles et le Racing 92 seront les seuls clubs du Top 14 à évoluer sur leur pelouse du 2 au 4 avril prochain. Alors que l’UBB devra affronter Bristol, vainqueur de la dernière Challenge Cup, les Franciliens devront en découdre avec Edimbourg. Pour les autres clubs de l’élite du rugby français, rejoindre les quarts de finale sera un véritable défi.

Direction l’Irlande pour Toulouse et Toulon, Exeter pour Lyon

En effet, les huitièmes de finale de la Champions Cup verront une double confrontation entre Irlandais et Français. Leader du Top 14, Toulouse ira à Thomond Park pour en découdre avec le Munster quand Toulon jouera à l’Aviva Stadium face au Leinster. Toutefois, l’adversaire le plus corsé a été réservé pour Lyon. Les joueurs de Pierre Mignoni devront se déplacer en Angleterre pour y affronter le tenant du titre, Exeter. L’Angleterre sera également au menu pour La Rochelle, qui ira à Gloucester et Clermont, qui se rendra à Coventry pour y affronter les Wasps. La seule affiche sans club français verra les Scarlets recevoir Sale. Programmés une semaine après les huitièmes de finale, les quarts de finale pourraient voir Lyon recevoir Toulon alors qu’un duel Clermont-Toulouse est possible tout comme un match entre Bordeaux-Bègles et le Racing 92. La Rochelle, en cas de qualification, recevrait les Scarlets ou Sale.



CHAMPIONS CUP / HUITIEMES DE FINALE

Tirage au sort - Matchs les 2, 3 et 4 avril 2021

Match 1 : Munster - Toulouse

Match 2 : Gloucester - La Rochelle

Match 3 : Wasps - Clermont

Match 4 : Exeter Chiefs - Lyon

Match 5 : Leinster - Toulon

Match 6 : Bordeaux-Bègles - Bristol Bears

Match 7 : Racing 92 - Edimbourg

Match 8 : Scarlets - Sale Sharks



QUARTS DE FINALE

Tirage au sort - Matchs les 9, 10 et 11 avril 2021

Quart A : Vainqueur Match 4 - Vainqueur Match 5

Quart B : Vainqueur Match 3 - Vainqueur Match 1

Quart C : Vainqueur Match 2 - Vainqueur Match 8

Quart D : Vainqueur Match 6 - Vainqueur Match 7

Un duel Montpellier-Agen en quarts de finale de la Challenge Cup ?

En amont du tirage au sort de la Champions Cup, l’EPCR a également fixé les affiches des huitièmes et des quarts de finale de la Challenge Cup, pour lesquels deux clubs français restent engagés. Bon dernier du Top 14, Agen devra affronter le Benetton Trévise, affiche qui avait été annulée lors de la phase préliminaire en raison du coronavirus. Montpellier, pour sa part, recevra les Glasgow Warriors, qui ont été reversés de Champions Cup à l’issue de la phase de groupes. En quarts de finale, Héraultais et Agenais pourraient s’affronter en cas de qualification.



CHALLENGE CUP / HUITIEMES DE FINALE

Tirage au sort - Matchs les 2, 3 et 4 avril 2021

Match 1 : Dragons - Northampton Saints

Match 2 : Ospreys - Newcastle Falcons

Match 3 : London Irish - Cardiff Blues

Match 4 : Harlequins - Ulster

Match 5 : Benetton Trévise - Agen

Match 6 : Zebre - Bath

Match 7 : Leicester Tigers - Connacht

Match 8 : Montpellier - Glasgow Warriors



QUARTS DE FINALE

Tirage au sort - Matchs les 9, 10 et 11 avril 2021

Quart A : Vainqueur Match 8 - Vainqueur Match 5

Quart B : Vainqueur Match 1 - Vainqueur Match 4

Quart C : Vainqueur Match 6 - Vainqueur Match 3

Quart D : Vainqueur Match 7 - Vainqueur Match 2