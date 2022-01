Champions Cup : Racing 92 - Stade Français et La Rochelle - Bordeaux-Bègles en huitièmes

Malgré le covid, les restrictions de voyage et les polémiques liées aux annulations ou reports de matchs, la phase de poules de la Champions Cup est allée à son terme, et suite au résultat du dernier match entre Montpellier et Exeter, on connait désormais les affiches des huitièmes de finale. Les huit premiers des groupes A et B sont qualifiés et s'affronteront sur des matchs aller-retour au mois d'avril, sous la forme 1A-8B, 2A-7B, 3A-6B... Et cela donne sur le papier de très belles confrontations et notamment deux chocs franco-français. En effet, le Racing 92, premier du groupe A, défiera son voisin du Stade Français, huitième du groupe B, avec match aller à Jean-Bouin et match retour à l'Arena. En Top 14, il n'y avait pas eu photo en septembre dernier, avec une victoire 21-36 des Ciel et Blanc dans la capitale. L'autre affiche entre clubs français proposera un derby de l'Atlantique, entre La Rochelle, troisième du groupe A, et Bordeaux-Bègles, sixième du groupe B, avec match aller en Gironde. En championnat, les Rochelais s'étaient largement imposés à domicile (26-3) en novembre dernier.

La France pays le plus représenté en huitièmes

Toulouse, le tenant du titre, est le grand perdant de cette 4eme journée de la phase de poules. Battu sur tapis vert par Cardiff en raison d'un trop grand nombre de cas de covid, le champion d'Europe finit septième du groupe B et va non seulement affronter une grosse équipe, mais en plus avec le match retour à l'extérieur. Les Toulousains seront opposés à l'Ulster. Cependant, les Rouge et Noir peuvent se rassurer en se disant qu'ils étaient allés gagner chez les Irlandais lors de la phase de poules de la précédente édition (22-29 le 11 décembre 2020). Montpellier, qualifié in extremis après sa victoire sur Exeter, défiera de son côté les Harlequins, avec match retour en Angleterre. Une équipe qui rappellera de bons souvenirs aux Héraultais, puisque ce sont les Harlequins qu'ils avaient battus en mai 2016 en finale de la Challenge Cup. Dernière club français qualifié, Clermont affrontera Leicester, le premier du groupe B, avec match retour en Angleterre. L'ASM n'a plus affronté les Tigers depuis la victoire en quart de finale de Champions Cup en 2014. Au total, ce sont donc sept clubs français qui disputeront les huitièmes de finale, quatre clubs irlandais et cinq clubs anglais. Deux clubs de Top 14 seront présents en quarts de finale au mois de mai. Et pourquoi pas cinq ?



CHAMPIONS CUP / HUITIEMES DE FINALE

Matchs aller les 8/9/10 avril, matchs retour les 15/16/17 avril

Stade Français - Racing 92

Sale (ANG) -Bristol (ANG)

Montpellier - Harlequins (ANG)

Bordeaux-Bègles - La Rochelle

Toulouse - Ulster (IRL)

Exeter (ANG) - Munster (IRL)

Clermont - Leicester (ANG)

Connacht (ANG) - Leinster (IRL)



QUARTS DE FINALE

Sur un match le week-end du 7-8 mai chez le mieux classé de la phase de poules

Match 1 : Stade Français ou Racing 92 -Sale (ANG) ou Bristol (ANG)

Match 2 : Montpellier ou Harlequins (ANG) - Bordeaux-Bègles ou La Rochelle

Match 3 : Toulouse ou Ulster (IRL) - Exeter (ANG) ou Munster (IRL)

Match 4 : Clermont ou Leicester (ANG) - Connacht (ANG) ou Leinster (IRL)



DEMI-FINALES

Sur un match le week-end du 14-15 mai dans le pays du club le mieux classé de la phase de poules

Vainqueur Match 1 - Vainqueur Match 2

Vainqueur Match 3 - Vainqueur Match 4