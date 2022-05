Champions Cup : Qui sera élu meilleur joueur ?

Les fans et un jury d'experts vont voter

Les précédents vainqueurs :

Qui succédera à Antoine Dupont, élu meilleur joueur de la saison 2020-21 de Champions Cup ? On connaitra le nom de l’heureux élu le 28 mai prochain, à l’issue de la finale à Marseille, mais en attendant, l’EPCR a dévoilé ce mardi le nom des cinq nommés pour le Trophée Anthony Foley. Et Antoine Dupont a une chance de réussir le doublé, puisqu’il figure dans ce club des cinq. Le demi de mêlée de Toulouse, âgé de 25 ans, a encore réussi une grande saison européenne, avec 3 essais en 5 matchs disputés, mais il n’a pu empêcher son équipe de s’incliner en demi-finale contre le Leinster et cela pourrait être rédhibitoire pour ses espoirs d’être élu.Le cinquième joueur nommé est le capitaine de l’équipe qui va affronter le Leinster en finale, La Rochelle, et il s’agit de son troisième ligne de 25 ans Grégory Alldritt, qui s’est montré étincelant contre le Racing 92 en demi-finale, à l’image de toute sa saison.La liste initiale des quinze nommés a été réduite à cinq grâce à une combinaison de l’avis d’un jury d’experts (Erik Bonneval de beIN Sports, Bryan Habana, double vainqueur de la Champions Cup, Lee McKenzie de Channel 4, Alan Quinlan de Virgin Media et Dimitri Yachvili de France Télévisions) et de près de 20 000 votes du public. Les fans et le jury vont désormais voter pour élire l'heureux élu.2021 : Antoine Dupont (Stade Toulousain)2020 : Sam Simmonds (Exeter Chiefs)2019 : Alex Goode (Saracens)2018 : Leone Nakarawa (Racing 92)2017 : Owen Farrell (Saracens)2016 : Maro Itoje (Saracens)2015 : Nick Abendanon (ASM Clermont Auvergne)2014 : Steffon Armitage (RC Toulon)2013 : Jonny Wilkinson (RC Toulon)2012 : Rob Kearney (Leinster Rugby)2011: Sean O’Brien (Leinster Rugby)2010 : Ronan O’Gara (Munster Rugby – meilleur joueur des 15 premières années des Coupes d’Europe)