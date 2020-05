Champions Cup : Pas de club français la saison prochaine ?

Une poule unique de 18, les huit premiers en quarts ?

Les clubs français envisagent de boycotter l'édition 2020-2021 de la Champions Cup, selon les informations de Midi Olympique. Les équipes de Top 14 pourraient aller en ce sens si jamais ils n'obtiennent pas huit places pour la saison prochaine, donc si la compétition ne passe pas de 20 à 24 participants comme ils le souhaiteraient, alors que, un projet révélé au début du mois par nos confrères de L'Equipe.

Ainsi, chaque équipe affronterait deux clubs en matchs aller-retour, mais ces deux autres clubs ne se défieraient pas entre eux. L'idée serait donc de permettre au maximum de monde de se rencontrer, avec un match France - Angleterre obligatoire et un autre qui opposerait le Top 14 à un club celte ou italien. Au terme de ce grand rassemblement, les huit premiers seraient alors qualifiés en quarts de finale.

L'avantage, dans l'immédiat, serait également de pouvoir commencer plus tard (en décembre) et ainsi de pouvoir finir plus tard, aussi, la présente Champions Cup (en octobre) - si possible. Avec Clermont, Toulouse et le Racing, qui ne seront donc peut-être plus au programme la saison suivante.