Le début de saison européenne de Lyon est idéal ! Face à Gloucester, le LOU s'est largement imposé pour prendre provisoirement la tête du groupe B de Champions Cup (55-10). Les Lyonnais n'ont pas attendu longtemps avant de s'assurer un succès bonifié. Ils ont réalisé une entame de match parfaite grâce à un 19-0 dans les 20 premières minutes. Le travail des avants rhodaniens a été récompensé par trois essais précoces. En force, Xavier Mignot a inscrit le premier de ses trois essais du jour dès la dixième minute après un bon travail de son pack (10eme). Cinq minutes plus tard, c'est Noa Nakaitaci qui est allé conclure un mouvement collectif initié sur un maul après une touche au milieu de terrain (15eme). Sur la remise en jeu des Anglais, les coéquipiers de Baptiste Couilloud sont repartis à l'attaque pour lancer Izack Rodda entre les perches adverses (18eme). Les hommes de Pierre Mignoni étaient tellement faciles qu'ils ont encaissé un essai de Jamal Ford-Robinson dans la foulée (21eme). Mais ça n'a pas empêché le pensionnaire de Top 14 de poursuivre sa marche en avant. Avant la demi-heure de jeu, Mathieu Bastareaud a inscrit le dernier essai de la première période après un bon travail en touche, l'autre point fort du LOU (25eme). Alors que Jonathan Wisniewski a transformé trois des quatre essais de son équipe, George Barton tournait à 100% avant la pause grâce notamment à une pénalité de 35 mètres (28eme).

Arnold - Mignot, un duo qui fait la différence

Au retour des vestiaires, Lyon a continué sur sa lancée en trouvant le chemin de l'en-but adverse après moins de trois minutes de jeu en seconde période. C'est Charlie Ngatai qui a profité d'un surnombre pour inscrire un essai transformé par Wisniewski (43eme). Le buteur lyonnais a ensuite passé une pénalité avant que Xavier Mignot aille aplatir le ballon après une passe après contact de Toby Arnold (52eme). Après l'heure des jeu, on retrouve ces deux hommes sur un nouvel essai lyonnais mais cette fois, le Néo-Zélandais a fait la différence pour son coéquipier avec son jeu au pied (63eme). En fin de match, Dylan Cretin s'est offert un essai au bout d'un exploit personnel (74eme). Entré au jeu à la place de Wisniewski qui avait transformé l'essai précédent, Leo Berdeu a passé sa seule transformation du match pour aggraver un peu plus la marque. Sérieux et appliqué, Lyon a parfaitement réussi ses débuts sur la scène européenne. De bon augure avant le déplacement prévu à Glasgow le week-end prochain.