Champions Cup : L'intégration d'équipes sud-africaines dérange Poitrenaud

La Champions Cup va connaître une évolution majeure la saison prochaine. Alors que l’ancien Pro 14 est devenu l’United Rugby Championship (URC) la saison passée, quatre formations sud-africaines ont intégrée la compétition aux côtés des équipes irlandaises, écossaises, galloises et italiennes. En effet, alors que les Cheetahs et les Southern Kings ont intégré le Pro 14, elles ont été remplacées par les Lions, les Bulls, les Sharks et le Stormers. Ces trois dernières, qualifiées pour les quarts de finale de l’URC, ont l’assurance de participer à la Champions Cup la saison prochaine, ce qui sera une première concernant des formations extra-Européennes. Interrogé ce jeudi en conférence de presse à 48 heures du déplacement de Toulouse à Dublin pour y défier le Munster, Clément Poitrenaud n’a pas caché sa réticence face à cela. « Est-ce qu’on peut appeler ça une Coupe d’Europe ? A mon sens, non », a ainsi confié l’entraîneur des arrières du champion d’Europe en titre.

Poitrenaud : « Ça dénature cette compétition »

S’il admet que « sportivement c’est toujours intéressant avec de nouveaux challenges qui sont excitants » et que cela permettra à « de nouvelles équipes et des joueurs différents » de participer à la Champions Cup, Clément Poitrenaud est plus circonspect quant à l’organisation de la compétition. « Par contre, sur le format de la compétition, moi j’ai du mal à comprendre. C’est comme si on rentrait les Sud-Africains dans le Tournoi des 6 Nations, a-t-il ajouté. Je suis assez vieux jeu et attaché à quelques traditions et c’est vrai que ça dénature cette compétition à mon goût. » Or, une entrée de l’Afrique du Sud dans le Tournoi des 6 Nations est une possibilité qui n’a pas été fermement écartée pour les années à venir, surtout avec une équipe d’Italie qui peine à se montrer performante malgré une conclusion victorieuse de l’édition 2022 face au pays de Galles.