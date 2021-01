Champions Cup : Les matchs de poules restants annulés

Ces deux prochains week-ends auraient être marqués par la troisième et quatrième journée (les deux dernières) de la phase de poules de la Champions Cup. Ces matchs ont été reportés par l’EPCR en raison des conditions sanitaires et du l’augmentation du nombre de cas du variant anglais du coronavirus. Mais Darren Childs, chef exécutif du championnat d’Angleterre, a fait savoir à Planet Rugby que ces rencontres vont être purement et simplement annulées. « La décision a été prise assez rapidement à l’EPCR de ne pas essayer de reprogrammer ces matchs. Nous avons une grosse saison. Il n’y a pas de place en fin de saison en raison de la Tournée des Lions (britanniques et irlandais, en Afrique du Sud, ndlr) et nous n’avons pas de week-ends libres durant la saison. Jouer la Coupe d’Europe pendant la Tournée des Lions aurait été très préjudiciable à la Coupe d’Europe. Donc il a été décidé très rapidement de terminer la compétition pendant les quatre week-ends prévus. Chacun essaye de gérer les calendriers domestique et européen du mieux possible. » Cinq équipes françaises en quarts ?

La compétition devrait donc se poursuivre en avril et en mai par une phase à élimination directe, dont les détails seront rendus publics plus tard. Cette saison, la Champions Cup, au format différent des années précédentes, devait voir les quatre premières équipes des deux poules se qualifier pour les quarts de finale, et les quatre suivantes rallier les huitièmes de finale de la Challenge Cup. Suite aux résultats des deux premières journées, le Leinster, les Wasps, Bordeaux-Bègles, La Rochelle, Lyon, le Racing 92, Toulouse et le Munster étaient virtuellement qualifiés pour les quarts, soit cinq équipes françaises, deux irlandaises et une anglaise. Rappelons que la finale doit se disputer à l’Orange Vélodrome le 22 mai prochain. Concernant la Challenge Cup, Clermont, Toulon et Agen seraient qualifiés pour les huitièmes.