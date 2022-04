Champions Cup : Les huitièmes de finale sur beIN SPORTS

Suivez la Champions Cup de Rugby avec 100% des matchs aller / retour en direct et en intégralité sur les antennes de beIN SPORTS avec sept clubs français toujours en lice. Parmi les 8 rencontres diffusées, les abonnés pourront notamment suivre en exclusivité sur beIN SPORTS : le derby de l'Atlantique Bordeaux-Bègles / La Rochelle, le derby Stade Français Paris / Racing 92 (aller - retour) et le choc Ulster / Toulouse. L'émision RUGBY PACK proposera la continuité antenne le samedi et le dimanche entre les matchs.

LA PROGRAMMATION DE LA CHAMPIONS CUP SUR beIN SPORTS

HUITIÈMES DE FINALE (ALLER)

CONNACHT / LEINSTER vendredi 08/04 à 21h00 sur beIN SPORTS MAX 7

SALE / BRISTOL samedi 09/04 à 14h00 sur beIN SPORTS MAX 6 BORDEAUX-BÈGLES / LA ROCHELLE samedi 09/04 à 14h00 sur beIN SPORTS 1 TOULOUSE / ULSTER samedi 09/04 à 16h15 sur beIN SPORTS 1 EXETER / MUNSTER samedi 09/04 à 18h30 sur beIN SPORTS MAX 6 STADE FRANÇAIS PARIS / RACING 92 samedi 09/04 à 18h30 sur beIN SPORTS 1

MONTPELLIER / HARLEQUINS dimanche 10/04 à 14h00 sur beIN SPORTS 1 CLERMONT / LEICESTER dimanche 10/04 à 16h15 sur beIN SPORTS 1



HUITIÈMES DE FINALE (RETOUR)