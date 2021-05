Champions Cup : Le plus jeune arbitre de l'histoire pour la finale

Toulouse, La Rochelle, Leicester et Montpellier sont fixés ! Les quatre clubs qui vont disputer les finales de Coupes d’Europe cette saison connaissent le nom des arbitres de leur match, qui ont été désignés par l’EPCR ce mardi. Le samedi 22 mai, c’est l’Anglais Luke Pearce qui dirigera la finale franco-française de la Champions Cup entre Toulouse et La Rochelle, accompagné de ses compatriotes Wayne Barnes et Matthew Carley, et de Tom Foley à la vidéo.

Agé de 33 ans, Luke Pearce va devenir le plus jeune arbitre de l’histoire de la plus grande compétition européenne, créée il y a 26 ans. Il a déjà arbitré 30 rencontres de Champions Cup. Il a notamment officié lors du tout premier match européen de La Rochelle cette saison, à Edimbourg, avec une victoire 13-8 des Maritimes qui avait parfaitement lancé leur campagne continentale. Luke Pearce a également arbitré un match du Stade Toulousain cette saison, à l'occasion du quart de finale remporté 21-12 par les Rouge et Noir à Clermont.

Montpellier connait bien Monsieur Brace

Il sera assisté de ses compatriotes Frank Murphy et Chris Busby, alors que Brian McNeice sera l’arbitre vidéo. C’est la deuxième année de suite qu’Andrew Brace dirige la finale de la Challenge Cup, puisqu’il avait déjà officié le 16 octobre dernier lors de la finale remportée par Bristol contre Toulon (32-19) à Aix-en-Provence. L'Irlandais a déjà arbitré deux fois Montpellier cette saison : lors de la défaite 33-14 chez les Wasps à l'occasion de la 2eme journée de Champions Cup (que le MHR a joué avant d'être reversé en Challenge Cup) et lors de la demi-finale remportée 19-10 à Bath.