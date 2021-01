Champions Cup : La saison pourra être conclue selon Didier Lacroix

Après avoir perturbé la saison 2019-2020, le coronavirus n’a pas fini de sévir. Alors qu’un variant plus contagieux fait actuellement rage en Angleterre, où les chiffres de nouvelles contaminations et de décès en 24 heures ne cessent d’augmenter, le devenir des Coupes d’Europe de rugby est en question. Face à la volonté des autorités sanitaires françaises de prendre le moins de risques possible, les deux dernières journées de Champions Cup et de Challenge Cup ont été reportées à une date ultérieure. De plus, le doute est permis quant à l’entame du Tournoi des 6 Nations en février prochain. Une situation qui devrait prochainement permettre au Top 14 d’avancer des matchs en retard, voire une journée complète de championnat. Un principe érigé en priorité par Didier Lacroix. Mais, concernant la suite des compétitions européennes, l’incertitude est grande.

Lacroix : « Cette compétition doit s’arrêter, au moins momentanément »

Pour le président du Stade Toulousain, le doute n’est pas permis. Invité sur l’antenne de la radio RMC, ce dernier a réagi à cette suspension des compétitions européennes. « On commence à s’habituer aux successions d’annonces de ce type, assure le dirigeant toulousain. On s’attendait à cette décision, elle est tombée. Cette compétition doit s’arrêter, au moins momentanément. » Pour l’ancien troisième-ligne, « le gouvernement n’est pas prêt à prendre le risque de faire entrer le variant » anglais sur le territoire national. Selon Didier Lacroix, trouver des dates pour conclure les Coupes d’Europe ne devrait pas poser de problème... sauf si la situation actuelle devait se prolonger. « Il reste quatre dates de Coupe d'Europe, on va être suffisamment agiles pour s’adapter. Reste à savoir quelle formule on va adopter, assure le patron du Stade Toulousain. On réussira très certainement à finir la compétition, sauf si tout est encore fermé encore en avril-mai, mais ça, c’est une autre histoire... » Une décision qui est dans les mains des autorités sanitaires et non pas sportives.