Champions Cup - La Rochelle : Le XV de départ contre le Leinster

May 27, 2022 13:30 L'entraineur de La Rochelle Ronan O'Gara a dévoilé vendredi le XV de départ pour affronter le Leinster, samedi (17h45) à Marseille en finale de la Champions Cup. Will Skelton, de nouveau sur pied, et Brice Dulin, lui aussi de retour de blessure, débuteront.