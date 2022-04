Champions Cup - La Rochelle : Alldritt « soulagé de passer au tour suivant »

La trilogie entre La Rochelle et Bordeaux-Bègles pourrait bien être un tournant dans la saison des deux équipes. Après une victoire à l'extérieur en Top 14 pour commencer (15-16), les joueurs de Ronan O'Gara ont par deux fois pris le meilleur sur ceux de Christophe Urios en 8eme de finale de la Champions (13-31, 31-23). De ce fait, tout va pour le mieux pour les Maritimes, toujours aussi ambitieux, qui reste sur quatre succès de rang. « On se l'est répété toute la journée : ce n’est pas parce que la saison dernière, on a fait une finale qu'on doit banaliser des huitièmes de finale à la maison. Je crois que le club n'a pas souvent été en quart de finale de Champions Cup, donc on est très fier. Et en plus, on peut d'offrir ça à notre public, ça nous tenait vraiment à cœur. Donc soulagé de passer au tour suivant », a notamment expliqué Grégory Alldritt, une fois la qualification des siens actée samedi.

Alldritt s'attend à un gros match contre Montpellier

Alors que La Rochelle va désormais retrouver le Top 14, les Jaune et Noir affronteront Montpellier au prochain tour de la Coupe d'Europe, dans leur antre de Marcel-Deflandre. « La suite ? J'ai envie de dire que peu d'importe. Nous, on était focalisé sur notre match, le tour d'après, on s'y concentrera au moment venu. Comme je dis, on est très content de pouvoir le recevoir et de pouvoir offrir un quart de finale à domicile à notre public qui n'a pas pu vivre la saison dernière notre épopée. Et recevoir le quart, c'est quand même un petit plus, a par la suite déclaré le 3eme ligne français, qui aurait préféré une équipe britannique, dans des propos recueillis par Rugbyrama. (...) Ce qui est bien, c'est que Montpellier c'est une grosse équipe, en très grosse forme cette saison. Ça sera un très gros match avec beaucoup d'intensité. Un match qui va se rapprocher du niveau international. Pour nous joueurs de rugby, c'est ce genre de match qu'on a envie de jouer. »