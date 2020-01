Champions Cup (J5) : La Rochelle remporte son premier succès à domicile, contre Sale

Quinze points sur quinze pour les Maritimes !

Elle a mis du temps à venir, elle est enfin là. Après deux défaites à domicile depuis le coup d'envoi de cette Champions Cup, contre Exeter et Glasgow,à l'occasion de la 5eme journée de la phase de poules. Requinqués en Top 14, les Maritimes ont confirmé face aux Anglais leur retour en forme en remportant leur deuxième match de Coupe d'Europe cette saison. Les Rochelais ont bouclé au passage un troisième match de rang toutes compétitions confondues avec le bonus offensif, puisque les Jaune et Noir avaient également bonifié leurs deux derniers succès, à Pau (44-13) et contre Agen (40-8). Surpris d'entrée par Sale vendredi (essai de du Preez après 8 minutes de jeu), La Rochelle a toutefois pris son temps face à des Sharks réduits à quatorze à la 65eme minute après le carton rouge adressé à Morozov.Encore menés à la pause (16-15), les Maritimes ont appuyé sur l'accélérateur au retour des vestiaires et ont été récompensés avec ce quatrième essai, signé Grégory Alldritt et synonyme de nouveau bonus comme de carton plein pour les coéquipiers de Tawera Kerr-Barlow, qui viennent de prendre quinze points sur quinze possibles. Le champion du monde 2015 avec les All Blacks n'y est pas pour rien. Vendredi, le Noé-Zélandais a inscrit le deuxième essai de La Rochelle et été dans le coup du premier (Railevu) ainsi que du troisième, inscrit par Geoffrey Doumayrou. Si Sale a dit adieu aux quarts de finale à Marcel-Deflandre malgré le point de bonus défensif ramené de Charente-Maritime,