Champions Cup (J2) : Racing 92-Ospreys également annulé

La pandémie de coronavirus continue de perturber le calendrier des différentes compétitions de rugby. Cette année encore, les Coupes d'Europe ne sont pas vraiment épargnées. D'ailleurs, ce vendredi, une nouvelle rencontre de Champions Cup a ainsi été annulée et elle concerne encore un club français. En effet, programmée ce samedi soir à 18h30, la rencontre qui aurait dû opposer le club français du Racing 92 à la formation galloise des Ospreys a, à son tour, été annulée. Et pour cause, les Gallois sont actuellement particulièrement handicapés par de très nombreux cas de Covid au sein de leur effectif professionnel. L'annonce de cette annulation a été officialisée ce mercredi, par les organisateurs de la prestigieuse compétition eux-mêmes. Par conséquent, et comme l'explique d'ailleurs également l'European professional club rugby (EPCR) dans ce même communiqué, la formation francilienne se retrouve ainsi « considérée comme vainqueur sur le score de 28-0 avec cinq points de classement attribués, conformément au règlement du tournoi. »

Deuxième rencontre de Champions Cup annulée

Depuis quelques jours déjà, la tenue de cette rencontre était alors déjà largement remise en question. En effet, à ce moment-là, Tony Booth, qui n'est autre que le manager de cette fameuse province galloise des Ospreys, avait alors confié la présence de « sept cas environ » dans son propre effectif. Désormais, le couperet est donc tombé. C'est déjà la deuxième rencontre de cette deuxième journée de Champions Cup qui se retrouve ainsi annulée, après celle qui aurait dû opposer le club français de Montpellier à la formation irlandaise du Leinster, pas plus tard que ce vendredi soir. Quant à la deuxième compétition européenne, à savoir le Challenge, elle n'est pas plus épargnée que cela. En effet, la rencontre Pau-Saracens a également été d'ores et déjà annulée. En règle générale, la deuxième journée des Coupes d'Europe reste plus que jamais en sursis.