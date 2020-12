Champions Cup (J2) : La Rochelle - Bath annulé !

Et de trois ! Après les matchs Glasgow - Lyon et Toulouse - Exeter dans le groupe B, la rencontre de la poule A La Rochelle - Bath, impliquant donc de nouveau un club français et comptant également pour la 2eme journée de la phase de poules de la Champions Cup, a été annulée, pour les mêmes raisons que les deux autres duels, à savoir pour cause de coronavirus. En effet, la formation anglaise compte actuellement le nombre particulièrement élevé de 12 joueurs cas contacts actuellement à l'isolement et n'est donc ainsi pas en mesure d'aligner une équipe suffisamment compétitive, du côté de La Rochelle. Si tant de joueurs sont aujourd'hui à l'isolement cette semaine, c'est parce qu'un joueur de Llanelli, qui a rencontré Bath en championnat le week-end dernier, a été testé positif au Covid-19.

Quid du résultat final de ce La Rochelle - Bath ?

Outre ces joueurs isolés, le club de Bath compte ainsi également d'autres joueurs actuellement blessés. Par conséquent, ajouté à tout cela, l'organisateur de la prestigieuse épreuve de rugby, à savoir l'EPCR, a ainsi pris cette décision radicale, et en a ainsi également fait l'annonce, ce jeudi soir. A l'origine, cette rencontre aurait ainsi dû se dérouler ce samedi à 16h15. Dans son communiqué officialisant sa décision, l'organisateur de la Champions Cup déclare ainsi notamment : « L'EPCR convoquera une Commission de résolution des résultats de matchs pour déterminer le résultat de la rencontre et la décision de cette commission sera annoncée dès que possible. » Une déclaration qui vaut ainsi également pour les deux rencontres précédemment annulées, à savoir Glasgow - Lyon et Toulouse - Exeter.