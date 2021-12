Champions Cup (J2) : De nouvelles contaminations constatée à Montpellier et au Leinster

La rencontre Montpellier-Leinster peut-elle se tenir ? Ce vendredi, en ouverture de la 2eme journée de la phase de poules de la Champions Cup, le club héraultais doit accueillir au GGL Stadium la province irlandaise. Or, les deux formations doivent faire face à une recrudescence de cas de coronavirus dans leurs rangs. Après avoir confirmé quatre tests positifs, deux joueurs ayant participé au match perdu à Exeter et deux membres du staff, le MHR a officialisé un cinquième cas de coronavirus. « Suite à la série de tests effectuée ce lundi 13 décembre, le Montpellier Hérault Rugby officialise un nouveau un cas positif à la Covid-19 au sein du groupe, a déclaré la formation présidée par Mohed Altrad dans un communiqué.

Il s’agit du cinquième cas de contamination détecté sur une période de sept jours dans l’effectif héraultais, ce qui impacte considérablement la préparation du match face au Leinster. » Afin de limiter les risques de propagation du virus, les entraînements ont été aménagés avec des groupes séparés qui ont été mis en place. Une nouvelle vague de tests est déjà prévue ce mercredi, à 48 heures du match.

Le Leinster également en difficulté



Adversaire des Cistes ce vendredi, le Leinster connaît également une crise liée au coronavirus. Dans un premier temps, trois joueurs et un membre du staff technique ont été testés positifs en amont de la victoire face à Bath samedi dernier. En conséquence, l’ensemble de l’effectif de la province irlandaise a été placée à l’isolement avec annulation pure et simple de l’entraînement initialement prévu. Un tel protocole a permis l’organisation d’une large vague des tests dont les résultats ont été communiqués ce mardi… et ils ne sont pas bons.

En effet, dans un communiqué, la formation irlandaise a confirmé que des résultats positifs ont été rendus mais sans en préciser le nombre, ni le fait que ce soit des joueurs ou des membres du staff qui sont concernés. « Les membres restants de l'équipe s'entraîneront aujourd'hui (mardi) et continueront à être testés quotidiennement, précise le Leinster dans ce communiqué. Toutes les précautions nécessaires seront prises avant le match de vendredi. » Il reste toutefois à confirmer que la rencontre pourra se tenir dans les meilleures conditions.