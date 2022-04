Champions Cup (8emes de finale retour) : Montpellier battu par les Harlequins mais qualifié

Et maintenant, La Rochelle ou Bordeaux-Bègles !



C'est terminé les cistes s'inclinent sur la pelouse des Harlequins. L'écart de 14 points du match aller suffit pour qualifier nos Cistes qui auront tout donné lors de cette rencontre.#TeamMHR #HARvMHR pic.twitter.com/96tX1LMVnx

— Montpellier Rugby (@MHR_officiel) April 16, 2022

CHAMPIONS CUP / HUITIEMES DE FINALE RETOUR

Vendredi 15 avril 2022

Samedi 16 avril 2022

Montpellier

La Rochelle

Bordeaux-Bègles

Clermont

Toulouse

Dimanche 17 avril 2022

Racing 92

Stade Français

Montpellier peut avoir le sourire, les champions d'Angleterre sont tombés ! Après leur victoire dimanche dernier à domicile (40-26),pour un point de différence (60-59 sur l'ensemble des deux rencontres). Cette qualification est notamment due à la transformation ratée de Marcus Smith sur le dernier essais des siens (75eme), alors que le jeune Anglais avait été parfait jusque-là. Car au Stoop, sous le soleil londonien, les locaux ont tout tenté pour inverser la tendance du match aller et continuer leur aventure en Champions Cup. En efffet,, grâce à des essais, transformés à chaque fois, signés Huw Jones (1ere), Alex Dombrandt (14eme), Joe Marchant (29eme) et Louis Lynagh (38eme). De leur côté, les Cistes avaient répliqué avec deux essais d'Yvan Reilhac (11eme) et Julien Tisseron (33eme), ainsi que des points au pied par l'intermédiaire de Louis Foursans (deux transformations et une pénalité).Au retour des vestiaires, la rencontre a été plus fermée et Handré Pollard a soulagé au pied son équipe (55eme). Contraints de réagir, les Harlequins ont dominé la fin de rencontre mais ont buté sur la défense adverse.En supériorité numérique, les Anglais ont cru faire la différence grâce à un essai de Smith (71eme), mais il était logiquement refusé à cause d'un écran sur l'action. Dans les dernières minutes, si Lynagh a semblé faire le plus dur en allant derrière la ligne pour inscrire un doublé (75eme), celui-ci n'a pas été transformé et a donc laissé Montpellier en vie. Sur une dernière munition en faveur des locaux, un en-avant au sol a libéré le MHR, malmené mais qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup.Il y aura donc au moins un club français dans le dernier carré de la prestigieuse Coupe d'Europe.- Connacht : 56-20 >>> Qualification du Leinster (82-41)Bristol Bears -: 29-35 >>> Qualification des Sale Sharks (44-39): 33-20 >>> Qualification de Montpellier (60-59)Munster - Exeter ChiefsLeicester Tigers -Ulster -