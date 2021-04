Le Racing 92 a parfaitement maîtrisé son sujet

Vingt dernières minutes de folie

CHAMPIONS CUP / HUITIEMES DE FINALE

Vendredi 2 avril 2021

Toulon

La Rochelle

Samedi 3 avril 2021

Clermont

Toulouse

Lyon

Dimanche 4 avril 2021

Racing 92

Bordeaux-Bègles

QUARTS DE FINALE

Matchs les 9, 10 et 11 avril 2021

Clermont

Toulouse

La Rochelle

Bordeaux-Bègles

Racing 92

Solide de bout en bout, le Racing 92 n'a fait qu'une bouchée d'Edimbourg en huitième de finale de la Champions Cup (56-3). Les Franciliens se sont offerts le carton du week-end européen.L'impressionnante blessure d'Henry Chavancy qui a été évacué sur civière après un protocole commotion est la seule mauvaise nouvelle d'une journée qui voit les hommes de Laurent Travers atteindre les quarts de finale où ils y affronteront le vainqueur du duel entre Bordeaux-Bègles et Bristol.Après un premier quart d'heure où Blair Kinghorn a répondu à Maxime Machenaud au jeu des pénalités, le pensionnaire de Top 14 a infligé un 53-0 à des Ecossais qui étaient dépassés dans tous les secteurs du jeu si ce n'est la mêlée. Le premier des sept essais inscrits par les Racingmen est arrivé peu avant la demi-heure de jeu quand Camille Chat est allé aplatir en force après voir récupéré une touche adverse (10-3, 26eme).La défense des Ciel et Blanc a parfaitement maîtrisé les rares temps forts écossais et en seconde période, l'attaque a parfaitement suivi pour plier l'affaire. Antoine Gibert a passé une pénalité peu avant l'heure de jeu pour annoncer le bouquet final (23-3).Jordan Joseph, Guram Gogichashvili, Teddy Thomas à deux reprises et François Trinh-Duc sont allés visiter l'en-but d'Edimbourg dans les 20 dernières minutes. Teddy Iribaren a transformé quatre des cinq essais pour que l'écart dépasse les 50 points au moment où la sirène a retenti à La Défense Arena. L'incontestable domination des Franciliens qui sont revenus sans-cesse dans les 22 mètres écossais a été récompensée.Après les deux victoires de la phase de poules, le pensionnaire du Top 14 poursuit son sans-faute et envoie un message à la concurrence.>>> Leinster déclaré vainqueur en raison d'un cas de covid-19 à ToulonGloucester -: 16-27Wasps -: 25-27Munster -: 33-40: 47-25- Edimbourg : 56-3- Bristol BearsScarlets - Sale SharksExeter Chiefs - Leinster- Scarlets ou Sale Sharksou Bristol Bears -