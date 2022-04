Champions Cup (8emes de finale aller) : Le Racing 92 l'emporte chez son voisin du Stade Français

Fickou seul marqueur d'essai



Le comme le Toulousain Mallia un peu plus tôt. Les Roses ont réussi à ne pas encaisser d'essai dans les dernières minutes, et s'inclinent finalement de treize points, Le Garrec et Sanchez s'étant répondu sur pénalité en fin de match. Cinq des six premiers huitièmes de finale aller de Champions Cup se sont donc soldés par des victoires à l'extérieur. De quoi tuer tout suspense le week-end prochain ?

Deux sur trois pour le Racing 92 ! Le club des Hauts-de-Seine a remporté ce samedi le deuxième des trois derbys au programme en trois week-ends. Après s'être imposés 53-20 dans leur Arena en Top 14, les Ciel et Blanc sont allés l'emporter 9-22 à Jean-Bouin en huitièmes de finale aller de la Champions Cup. Les Parisiens, qui n'ont plus rien à jouer en championnat, misaient sur cette Coupe d'Europe pour s'offrir une belle fin de saison, mais sauf miracle la semaine prochaine à Nanterre, les Soldats Roses seront déjà presque en vacances à la mi-avril.La première mi-temps a notamment été très fermée, et le Racing 92 a profité de l'indiscipline parisienne pour rentrer aux vestiaires en menant 6-12, avec quatre pénalités de Nolann Le Garrec, contre deux de Joris Segonds.