Euro (H) : Les Bleus sans trembler

Place à l'Allemagne !

Les marqueurs français :

VOLLEY / CHAMPIONNAT D’EUROPE 2021 (H)

PHASE DE GROUPES

Groupe D (à Tallinn, Estonie)



1- France 6 points



Dimanche 5 septembre 2021

France

Toujours pas de relâchement du côté de l'équipe de France de volley. Après une Ligue des Nations interminable et des Jeux Olympiques inoubliables, les Bleus ne comptent pas négliger l'Euro, et ils ont signé une septième victoire d'affilée toutes compétitions confondues ce dimanche, contre la Croatie, pour leur deuxième match de poule du championnat d'Europe.Dans un match où le sélectionneur Bernardo Rocha de Rezende a fait tourner son effectif et poursuivi ses expérimentations, les Bleus ont déroulé dans les deux premiers sets, avant de connaitre un peu plus de mal dans le troisième, mais en parvenant tout de même à conclure sans gâcher trop d'énergie.La première manche a été à sens unique en faveur des Français, qui ont mené de bout en bout, en creusant l'écart tout au long du set pour le remporter de dix points. Dans le deuxième, les Bleus ont laissé le premier point aux Croates, puis les deux équipes se sont retrouvées à égalité à 4-4, puis la France a mené 7-6 avant de signer un 4-0 puis un 6-0 qui lui ont permis de s'envoler. C'est dans la troisième manche que les Croates se sont montrer les plus dangereux, puisqu'ils ont mené 7-6 puis 16-15, et sont revenus à 23-23 puis 24-24.Avec désormais six points au compteur, les champions olympiques sont en tête du groupe D à égalité de points avec l'Allemagne. Une équipe d'Allemagne qu'ils affronteront lundi (19h) et contre qui ils n'ont plus perdu depuis sept ans. C'est contre cette même équipe qu'ils avaient décroché leur billet pour Tokyo en janvier 2020. Le début d'une aventure dorée à laquelle ils ne comptent pas mettre fin lors de cet Euro...Chinenyeze (6), Patry (13), Ngapeth (8), Brizard (2), Le Goff (7), Clévenot (12), Louati (3), Faure (3)Du 1er au 19 septembre 2021 en Pologne, République tchèque, Estonie et Finlande5- Croatie 26- Slovaquie 1Estonie -: 0-3 (19-25, 16-25, 21-25)- Croatie : 3-0 (25-15, 25-16, 26-24)