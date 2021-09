Deux miracles en fin de match, mais pas davantage...



Les Bleus s'inclinent (0-3) en 8es de finale de l'Euro contre la République tchèque 🇫🇷🇨🇿#lequipeVOLLEY pic.twitter.com/UCnpQbItJG

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 13, 2021

VOLLEY / CHAMPIONNAT D’EUROPE 2021 (H)

HUITIÈMES DE FINALE

Samedi 11 septembre (à Gdansk, Pologne)

Dimanche 12 septembre (à Gdansk, Pologne)

République tchèque)

Lundi 13 septembre 2021 (à Ostrava, République tchèque)

France

La Team Yavbou du paradis à l'enfer. Un mois après avoir écrit le plus beau chapitre de son histoire en rentrant de Tokyo la médaille d'or des Jeux Olympiques autour du cou,Une énorme gifle (défaite 3-0 : 25-22, 25-19, 34-32) qui a pris corps dès les premiers points sur le parquet tchèque, où les locaux, bien plus à l'aise que les hommes de Bernardinho, ont tout de suite donné l'impression que les champions olympiques, c'étaient eux et pas cette équipe de France qui n'a été que l'ombre d'elle-même pendant toute cette soirée finalement conclue au bout du suspense par les Tchèques sur leur... dixième balle de match.Deux points au scénario assez incroyable sur deux des nombreuses opportunités pour les héros du jour d'être récompensés plus tôt de leur domination dans ces conditions qui ne les ont jamais gênés, contrairement à Earvin Ngapeth et les siens, particulièrement pas dans un grand soir au service, auraient pu complètement relancer les Français. Pour cela, il aurait fallu un troisième miracle.face à des Tchèques, qui, certes, poussés par leur bouillant public dans une ambiance survoltée, ont probablement disputé là le match de leur vie. La France n'y a pas résisté. Et pour leur 31eme match depuis le 31 mai dernier, cette équipe encore entraînée il y a peu par Laurent Tillie a fini par baisser pavillon. Très difficile à comprendre pour les fans comme à digérer pour les joueurs, tous assommés par ce violent coup de tonnerre que personne n'avait vu venir. Surtout après l'épopée extraordinaire de Tokyo.Du 1er au 19 septembre 2021 en Pologne, République tchèque, Estonie et Finlande- Ukraine : 3-1 (22-25, 25-16, 25-22, 25-22)- Finlande : 3-0 (25-16, 25-16, 25-14)- Portugal : 3-2 (22-25, 25-22, 26-24, 20-25, 15-13)- Turquie : 3-2 (25-18, 22-25, 22-25, 25-23, 15-12)- Lettonie : 3-0 (25-14, 25-13, 25-16)- Bulgarie : 3-1 (25-14, 18-25, 25-19, 25-22): 0-3 (22-25, 19-25, 32-34)- Croatie : 3-1 (25-20, 25-18, 19-25, 25-12)