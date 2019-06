Ntilikina retenu

Le sélectionneur des Bleus en a choisi 15. Vincent Collet a communiqué, ce mercredi, sa liste de joueurs convoqués pour la préparation à la prochaine Coupe du monde. Les stars NBA Nicolas Batum, Rudy Gobert et Evan Fournier sont là. Nando De Colo, qui brille en Euroligue, est aussi de la partie. Le coach des Bleus les considère comme des "indiscutables" avec Vincent Poirier et Mathias Lessort. Perçu comme l'ailier fort titulaire, Adrien Moerman figure aussi au rayon des incontournables.

La liste des 1⃣5⃣ joueurs retenus par Vincent Collet pour la préparation à la @FIBAWC #TeamFranceBasket pic.twitter.com/MEifT9qvrt — Equipe France Basket (@FRABasketball) 12 juin 2019

Au poste de meneur, Frank Ntilikina est convoqué pour la première fois. "Thomas Heurtel est notre meneur titulaire et Andrew Albicy notre deuxième meneur, a précisé Collet, cité par la FFBB. On pense en emmener trois en Chine. Frank Ntilikina est un spécialiste défensif. Il n'a pas sa place garantie mais c'est à ce titre qu'il débutera la préparation." Le joueur de New York aura tout à prouver d'ici au 31 août, date du début de la compétition qui s'achèvera le 15 septembre. Comme le sélectionneur aimerait partir à 13 en Chine, avant de n'en garder que 12 pour la compétition, la concurrence à la mène sera féroce. Fabien Causeur, lui, s'est entretenu avec l'entraîneur et a préféré renoncer.

Parmi les nouveaux, l'ailier de Chicago Timothé Luwawu-Cabarrot aura également sa chance. Paul Lacombe, Louis Labeyrie, Amath M'Baye et Axel Toupane complètent cette liste. Les jeunes Alexandre Chassang et Théo Maledon participeront à cette préparation en tant que partenaires d’entraînement. Sept réservistes sont également maintenus sous pression au cas où. Les Bleus se retrouveront à partir du 28 juillet à l'Insep. En Chine, ils seront dans le groupe G avec la République dominicaine, l'Allemagne et la Jordanie.