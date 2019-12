Mondial (F) / Olivier Krumbholz : « Nos qualités individuelles ont fait la différence »

« Nous avons fait un bon match, on verra à la vidéo si nous avons fait un excellent match. Car les Allemandes ont presque été brillantes par moments. La défense 1-5 a été déterminante, et si nous avons eu du mal à finir le match en attaque, nous avons eu le mérite de garder la tête froide. Tout le monde a été précieux, il y avait beaucoup d’engagement et de courage de chacune dans la prise de responsabilités. Je pense notamment au but d’Orlane Kanor qui symbolise toutes les qualités françaises. Il n’était pas facile à prendre pourtant ce tir, mais elle l’a fait et bien. Je regrette encore que l’on ait perdu trop de ballons, notamment en première mi-temps. On peut et on doit encore s’améliorer. Si l’on veut battre le Danemark par exemple. Amandine Leynaud est l’une ou la meilleure gardienne du monde. Elle est super investie, on voit qu’elle prend son rôle de capitaine à cœur et qu’elle veut porter son équipe vers la victoire. Elle sent que l’équipe a particulièrement besoin d’elle. Nos qualités individuelles ont fait la différence dans une fin de match plus fébrile », a réagi Olivier Krumbholz sur le site de la Fédération française de handball après la victoire 27-25 contre l’Allemagne qui permet aux Françaises, championnes du monde en titre, de garder leur destin entre les mains.