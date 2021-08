Mondial 2021 (F) : L'équipe de France connaît ses adversaires

🏆 Les Bleues dans le Groupe A pour le Mondial IHF 2021 en Espagne

🇫🇷 France

🇲🇪 Monténégro

🇦🇴 Angola

🇸🇮 Slovénie



📅 Rendez-vous du 1er au 19 décembre !#BleuetFier pic.twitter.com/hc9isotRTS



— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) August 12, 2021

Vers des retrouvailles avec la Russie

HANDBALL - MONDIAL 2021 (F) / TIRAGE AU SORT

Le sort en est jeté ! Moins d’une semaine après leur titre olympique conquis à Tokyo, les Bleues ont déjà une idée de ce qui les attends du 2 au 19 décembre prochain en Espagne. En effet, la Fédération Internationale de handball (IHF) a procédé ce jeudi à Castellon au tirage au sort de la phase finale du championnat du monde organisé dans la Communauté de Valence en fin d’année. Placées dans le chapeau 1, les Tricolores allaient surtout regarder plus loin et notamment la composition du groupe avec lequel elles vont croiser au moment du Tour Principal. Reprenant le format utilisé en Egypte lors du Mondial masculin organisé en début d’année, les 32 équipes ont été réparties en huit groupes de quatre dont les trois premiers rejoindront le Tour Principal. Une première phase de compétition qui mettra les Bleues aux prises avec le Monténégro, éliminé en quarts de finale au Japon, l’Angola, qui n’a pas passé le premier tour aux Jeux d'été et la Slovénie au sein du Groupe A.Sauf tremblement de terre, les Bleues devraient rejoindre le Tour Principal à l’issue de ces trois premières rencontres. A ce moment de la compétition, elles retrouveront les trois équipes issues du Groupe B. Or, la tête de série qui a été placée dans ce groupe est… la Russie ! En effet, les Tricolores devraient retrouver leurs rivales de la dernière finale olympique dès le début de la compétition. La Serbie, le Cameroun et la Pologne seront les premiers adversaires des Russes dans ce Mondial. Une telle configuration devrait alors éviter aux Bleues de croiser à nouveau la route de la Russie avant une éventuelle finale. Demi-finalistes aux Jeux d'été, la Norvège et la Suède pourraient également se retrouver au niveau du Tour Principal, ayant été placées respectivement dans les Groupes C et D. A cette occasion, les Suédoises affronteront les Pays-Bas, champion du monde en titre. Pays organisateur, l’Espagne a eu l’opportunité de choisir son groupe avant le tirage du chapeau 1 et a choisi le Groupe H avec l’Autriche, le vice-champion d’Amérique du Sud et la sixième équipe asiatique.Du 2 au 19 décembre 2021 en EspagneFrance, Monténégro, Angola, SlovénieRussie, Serbie, Cameroun, PologneNorvège, Roumanie, Asie 3, Asie 4Pays-Bas, Suède, Amérique du Nord 1, Asie 5Allemagne, Hongrie, République tchèque, SlovaquieDanemark, Asie 1, Tunisie, CongoCroatie, Asie 2, Amérique du Sud 1, Amérique du Sud 3Espagne, Autriche, Amérique du Sud 2, Asie 6Les trois premiers de chaque groupe se qualifie pour le Tour Principal. Les résultats contre les autres équipes qualifiées seront conservés. Le Groupe A croisera avec le Groupe B dans le Groupe I, le Groupe C croisera avec le Groupe D dans le Groupe II, le Groupe E croisera avec le Groupe F dans le Groupe III et le Groupe G croisera avec le Groupe H dans le groupe IV.