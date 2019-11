Mondial 2019 (F) : Le programme complet

CHAMPIONNAT DU MONDE 2019 (F)

Du 30 novembre au 15 décembre au Japon



TOUR PRELIMINAIRE

Groupe A (à Minami-ku)

Pays-Bas

Norvège

Serbie

Slovénie

Angola

Cuba



Samedi 30 novembre

7h00 : Serbie - Angola

10h00 : Pays-Bas - Slovénie

12h30 : Norvège - Cuba



Lundi 2 décembre

4h30 : Cuba - Serbie

7h00 : Angola - Pays-Bas

12h30 : Slovénie - Norvège



Mardi 3 décembre

7h00 : Pays-Bas - Cuba

10h00 : Slovénie - Angola

12h30 : Norvège - Serbie



Vendredi 5 décembre

7h00 : Cuba - Slovénie

10h00 : Serbie - Pays-Bas

12h30 : Norvège - Angola



Samedi 6 décembre

7h00 : Serbie - Slovénie

10h00 : Angola - Cuba

12h30 : Pays-Bas - Norvège



Groupe B (à Yamaga et Nishi-ku)

France

Danemark

Allemagne

Corée du Sud

Brésil

Australie



Samedi 30 novembre

7h00 : Allemagne - Brésil

10h00 : France - Corée du Sud

12h30 : Danemark - Australie



Dimanche 1er décembre

7h00 : Australie - Allemagne

10h00 : Brésil - France

12h30 : Corée du Sud - Danemark



Mardi 3 décembre

7h00 : Corée du Sud - Brésil

11h00 : France - Australie

12h30 : Danemark - Allemagne



Jeudi 4 décembre

7h00 : Australie - Corée du Sud

11h00 : Allemagne - France

12h30 : Danemark - Brésil



Samedi 6 décembre

7h00 : Brésil - Australie

11h00 : Allemagne - Corée du Sud

12h30 : France - Danemark



Groupe C (à Yatsushiro et Nishi-ku)

Roumanie

Hongrie

Monténégro

Espagne

Sénégal

Kazakhstan



Samedi 30 novembre

7h00 : Monténégro - Sénégal

10h00 : Roumanie - Espagne

10h00 : Hongrie - Kazakhstan



Dimanche 1er décembre

7h00 : Kazakhstan - Monténégro

10h00 : Espagne - Hongrie

10h00 : Sénégal - Roumanie



Mardi 3 décembre

7h00 : Hongrie - Monténégro

7h00 : Espagne - Sénégal

11h00 : Roumanie - Kazakhstan



Jeudi 4 décembre

7h00 : Monténégro - Roumanie

7h00 : Kazakhstan - Espagne

12h00 : Hongrie - Sénégal



Samedi 6 décembre

7h00 : Sénégal - Kazakhstan

7h00 : Monténégro - Espagne

11h00 : Roumanie - Hongrie



Groupe D (à Higashi-ku)

Russie

Suède

Japon

Chine

Argentine

RD Congo



Samedi 30 novembre

7h00 : Japon - Argentine

10h00 : Russie - Chine

12h30 : Suède - RD Congo



Lundi 2 décembre

7h00 : Argentine - Russie

10h00 : RD Congo - Japon

12h30 : Chine - Suède



Mardi 3 décembre

6h30 : Russie - RD Congo

9h00 : Chine - Argentine

11h30 : Suède - Japon



Vendredi 5 décembre

7h00 : RD Congo - Chine

10h00 : Japon - Russie

12h30 : Suède - Argentine



Samedi 6 décembre

7h00 : Japon - Chine

10h00 : Argentine - RD Congo

12h30 : Russie - Suède



>>> Les trois premiers sont qualifiés pour le tour principal et conservent les points acquis contre les équipes également qualifiées



TOUR PRINCIPAL



GROUPE I (à Minami-ku) - Horaires à déterminer

A1

B1

A2

B2

A3

B3



Lundi 8 décembre

A2 - B3

A3 - B1

A1 - B2



Mardi 9 décembre

B1 - A2

B2 - A3

B3 - A1



Jeudi 11 décembre

A3 - B3

A2 - B2

A1 - B1



GROUPE II (à Higashi-ku) - Horaires à déterminer

C1

D1

C2

D2

C3

D3



Lundi 8 décembre

C2 - D3

C3 - D1

C1 - D2



Mardi 9 décembre

D1 - C2

D2 - C3

D3 - C1



Jeudi 11 décembre

C3 - D3

C2 - D2

C1 - D1



DEMI-FINALES

Vendredi 13 décembre à 9h30 (à Higashi-ku)

I1 - II2



Vendredi 13 décembre à 12h30 (à Higashi-ku)

I2 - II1



PETITE FINALE

Dimanche 15 décembre à 9h30 (à Higashi-ku)



FINALE

Dimanche 15 décembre à 12h30 (à Higashi-ku)