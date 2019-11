Bleues : Camille Ayglon-Saurina arrêtera après les JO

Ce samedi, Camille Ayglon-Saurina va débuter son cinquième et dernier championnat du monde avec l’équipe de France, avec l’ambition d’y décrocher une quatrième médaille. Il s’agira de son dernier Mondial, car à 34 ans, la joueuse de Nantes a annoncé qu’elle prendrait sa retraite internationale après les Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet - 9 août 2020). « À un moment donné, il va falloir laisser la place aux jeunes. Ça serait pas mal de boucler la boucle avec ces quatrièmes Jeux. Et si je peux partir avec un petit titre olympique, pour bien boucler la boucle... », déclare-t-elle l’arrière droite aux 268 sélections auprès de L’Equipe. Après la cinquième place à Pékin en 2008 et Londres 2012, et la médaille de d’argent à Rio 2016, la native d’Avignon rêve désormais de l’or en 2020. Pour finir en beauté !