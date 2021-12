En 60 minutes, les Bleues sont passées du rêve au cauchemar. Quatre mois après le grand bonheur du titre olympique acquis à Tokyo, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont quitté le parquet de Granollers la tête basse et, sans doute, avec bien des regrets. Car cette finale du Mondial 2021 avait démarré sous les meilleurs auspices pour l’équipe de France. Si Veronica Kristiansen (2 buts sur 4 tirs) a permis à la Norvège de rester à hauteur avant que Nora Mork (5 buts sur 10 tirs) n’efface un retard de deux longueurs avant la fin du premier quart d’heure, la défense tricolore a progressivement pris le pas sur l’attaque norvégienne. Une tendance qui s’est affirmée dans les dix dernières minutes de la première période. Pendant quasiment huit minutes, Laura Glauser (6 arrêts à 22% d’efficacité) a été infranchissable. Pauletta Foppa (3 buts sur 4 tirs), Estelle Nze Minko (2 buts sur 3 tirs), Grâce Zaadi (2 buts sur 6 tirs) et Lucie Granier (2 buts sur 4 tirs) en ont alors profité pour offrir à l’équipe de France un 5-0. Une avance que les Tricolores ont même poussé à six longueurs avec un peu plus de quatre minutes encore à jouer avant le retour aux vestiaires, profitant de la fiabilité d’Allison Pineau sur jets de sept mètres (4 buts sur 5 tirs).

Le vent a tourné pour les Bleues



Toutefois, les derniers instants du premier acte de cette finale ont préfiguré le scenario du deuxième. Multipliant les pertes de balle et les fautes, avec notamment un mauvais changement, les Tricolores ont ouvert la porte à la Norvège. Heny Reistad (6 buts sur 9 tirs) a profité de l’occasion pour ramener son équipe à quatre longueurs à la pause. Une mi-temps qui a vu la tendance changer du tout au tout. Dominatrice, presque impériale, l’équipe de France s’est recroquevillée une fois revenue sur le parquet et cette finale n’a alors plus été la même. Après avoir pris la place d’une Katrine Lunde peu inspirée (2 arrêts à 17% d’efficacité) en fin de premier acte, Silje Solberg s’est infiltrée dans les esprits des joueuses tricolores en multipliant les interventions au retour des vestiaires (12 arrêts à 50% d’efficacité). Le résultat a été un 4-0 pour la Norvège grâce notamment à Kari Brattset (5 buts sur 5 tirs) et Heny Reistad. Tous les efforts déployés pendant la première période par l’équipe de France ont été réduits à néant en l’espace d’un peu plus de deux minutes. La tête sous l’eau, les coéquipières de Coralie Lassource (2 buts sur 2 tirs) ont tenté de réagir mais n’ont pu que faire illusion, les Norvégiennes imposant sans difficulté leur jeu.

C'est terminé : 🇫🇷22-29🇳🇴



La France s'incline face à la Norvège au terme d'un match très complexe.



La Norvège n’a pas laissé passer sa chance



Olivier Krumbholz a tenté de trouver des solutions avec l’entrée en jeu de Cléopâtre Darleux (5 arrêts à 42% d’efficacité) dans le but et en essayant de réveiller ses joueuses avec deux temps-morts pris en peu de temps mais rien n’y a fait. L’attaque tricolore s’est avérée être totalement en panne avec une période de onze minutes sans la moindre réalisation. En face, malgré de nombreuses scories dans le jeu, les Norvégiennes n’ont pas hésité à infliger une correction à une équipe de France moribonde et qui n’aura su inscrire que six buts en deuxième période, contre seize dans la première. Stine Oftedal (5 buts sur 8 tirs) a même permis à son équipe de compter huit longueurs d’avance en toute fin de match, avant que Grâce Zaadi ne réduise une dernière fois l’écart. Le revers est lourd pour les Bleues (22-29) qui, un an après avoir échoué en finale de l’Euro, tombent de très haut face au même adversaire. En effet, sacrées championnes d’Europe en décembre 2020, les Norvégiennes prennent place sur le toit du monde pour la quatrième fois de leur histoire au terme d’un parcours tout simplement parfait. Sans doute que les efforts déployés pour inverser la tendance face au Danemark en demi-finale ont coûté cher aux Bleues, qui terminent une belle année 2021 avec une dernière sortie au goût amer.



