Les Bleues font le plein de confiance dans ce Mondial 2021 ! Après leur succès inaugural face à l’Angola, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont signé une victoire probante à l’occasion du choc de leur Tour Préliminaire face à la Slovénie. Une rencontre que les Tricolores ont démarré avec une défense de fer. En effet, il a fallu attendre treize minutes pour voir Ana Gros (1 but sur 1 tir) débloquer le compteur slovène. Dans le même temps, Grâce Zaadi (4 buts sur 5 tirs), Laura Glauser (7 arrêts à 47% d’efficacité) et leurs coéquipières n’ont pas attendu et ont démarré le match par un 6-0 qui leur a permis de s’envoler au tableau d’affichage. Mais cette mauvaise entame de la part des Slovènes n’a pas duré très longtemps. En effet, Amra Pandzic (4 arrêts à 25% d’efficacité) a su éviter d’aller chercher le ballon dans ses filets pendant sept minutes. Natasa Ljepoja (1 but sur 1 tir), Tija Gomilar Zickero (2 buts sur 2 tirs), Nina Zulic (1 but sur 5 tirs) et Alja Varagic (6 buts sur 13 tirs) ont alors permis à leur formation de revenir à seulement trois buts. Toutefois, les Tricolores ont su se reprendre et terminer la première période sur une bonne note avec Pauletta Foppa (1 but sur 2 tirs) qui a permis à son équipe de retrouver son vestiaire avec un avantage de cinq buts.

Les Bleues n’ont pas tremblé

Ne voulant pas revivre le trou d’air expérimenté en première mi-temps, les Bleues ont démarré le deuxième acte tambour battant. Estelle Nze Minko (6 buts sur 9 tirs) et Coralie Lassource (3 buts sur 4 tirs) ont infligé à 3-0 à la Slovénie. L’écart a alors longtemps oscillé entre sept et huit buts. A un peu plus d’un quart d’heure du terme de la rencontre, Petra Kramar (4 buts sur 5 tirs) a rapproché son équipe à six longueurs. C’est alors que Cléopâtre Darleux (5 arrêts à 33% d’efficacité) et la défense tricolore ont serré le jeu pour permettre à Béatrice Edwige (2 buts sur 2 tirs) et Lucie Granier (2 buts sur 3 tirs) de signer un nouveau 3-0 pour l’équipe de France. Les dix buts d’avance ont été atteint à quatre minutes du buzzer. Une fin de match totalement maîtrisée par les Bleues qui ont terminé sur 5-1 et une dernière réalisation d’Estelle Nze Minko pour une victoire de onze buts (18-29). Ce deuxième succès en deux matchs permet aux Tricolores de consolider leur première place et d’assurer leur place pour le Tour Principal avant même leur dernier match face au Monténégro, qui sera sans doute l’occasion d’une large revue d’effectif pour Olivier Krumbholz et son staff.



HANDBALL / CHAMPIONNAT DU MONDE 2021 (F)

Du 1er au 19 décembre en Espagne



TOUR PRELIMINAIRE

Groupe A (à Granollers)

1- France 4 points

2- Slovénie 2

3- Angola 0

4- Monténégro 0



Dimanche 5 décembre 2021

Slovénie - France : 18-29

20h30 : Monténégro - Angola