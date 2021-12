Mondial 2021 (F/Quarts de finale) : Dans la douleur, le Danemark passe l'obstacle brésilien

Les joueuses d’Olivier Krumbholz savent ce qui les attend. A la veille de leur quart de finale face à la Suède, les Bleues ont vu le Danemark se qualifier pour les demi-finales du Mondial 2021 à l’issue d’une rencontre longtemps indécise face à une accrocheuse équipe du Brésil. En effet, si Anne Mette Hansen (4 buts sur 6 tirs) et Kristina Jorgensen (1 but sur 3 tirs) ont donné trois buts d’avance au Danemark après neuf minutes de jeu, les Brésiliens se sont appuyées sur Tamires de Araujo (3 buts sur 7 tirs) et Bruna de Paula (2 buts sur 9 tirs) pour rester au contact, avec un écart oscillant entre un et trois buts. C’est à 90 secondes de la mi-temps que le Brésil a su égaliser par l’intermédiaire d’Adriana Cardoso (10 buts sur 13 tirs). Mais, sur la dernière action, Trine Ostergaard Jensen (4 buts sur 5 tirs) a permis aux Danoises de virer en tête à la pause sur la plus petite des marges.

Le Danemark peut remercier Sandra Toft

Un résultat qui a énormément dû à la performance de Sandra Toft dans le but (17 arrêts à 40% d’efficacité) car, sans elle, le Brésil aurait logiquement mené au score au moment de revenir aux vestiaires. Un chassé-croisé qui s’est poursuivi à l’entame de la deuxième période. Patricia Matieli (2 buts sur 4 tirs) et Ana Paula Rodrigues Belo (4 buts sur 8 tirs) ont permis au Brésil de rester à hauteur du Danemark, avec un retard n’excédant pas trois buts jusqu’au dernier quart d’heure. Toutefois, avec une bien moindre rotation que la sélection danoise, les Sud-Américaines ont fini par baisser de pied. C’est alors que les Scandinaves, emmenées par Laerke Nolsoe Pedersen (6 buts sur 6 tirs) et Simone Catherine Pedersen (5 buts sur 5 tirs) ont su se mettre à l’abri. C’est avec une marge cinq buts et un dernier arrêt sur jet de sept mètres de Sandra Toft, élue joueuse du match, que le Danemark s’impose (30-25) et s’assure de prendre part au dernier carré de ce Mondial 2021.



HANDBALL / CHAMPIONNAT DU MONDE 2021 (F)

Du 1er au 19 décembre en Espagne



QUARTS DE FINALE (A GRANOLLERS)

Mardi 14 décembre 2021

Danemark - Brésil : 30-25

20h30 : Espagne - Allemagne



Mercredi 15 décembre 2021

17h30 : Norvège - Russie

20h30 : France - Suède