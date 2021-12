Mondial 2021 (F/Demi-finales) : Tombeuse de l'Espagne, la Norvège rejoint la France en finale

Les Bleues savent ce qu’il leur reste à faire. Présentée comme « peut-être la meilleure équipe du monde, le plus gros potentiel avec beaucoup d’expérience » par Olivier Krumbholz, la Norvège sera le dernier obstacle sur la route d’un doublé JO-Mondiaux pour l’équipe de France. Pour cela, les Norvégiennes ont pris le meilleur sur le pays-hôte de ce Mondial 2021, l’Espagne dans une rencontre en deux temps. L’entame de match a vu les deux équipes se répondre sur chaque action. Pendant les dix premières minutes, aucune des deux formations n’a été en mesure de prendre l’ascendant sur l’autre mais les Norvégiennes ont alors commencé à trouver des solutions. Nora Mork (8 buts sur 10 tirs), Kari Brattset (7 buts sur 7 tirs) et Henny Reistad (3 buts sur 8 tirs) ont fait très mal à la défense espagnole pour signer un 4-0 en l’espace de sept minutes qui a permis à leur équipe de s’envoler au tableau d’affichage. Mais c’était sans compter sur la combativité des « Guerreras » sur leurs terres. Sans s’affoler, les coéquipières d’Alexandrina Cabral Barbosa (5 buts sur 9 tirs) ont réduit l’écart pour égaliser sur la dernière action du premier acte, à quatre secondes du buzzer par l’intermédiaire de Jennifer Maria Gutierrez Bermejo (3 buts sur 5 tirs).

L’Espagne a fini par céder

Un score de parité qui a principalement reflété les dernières minutes d’une première période longtemps contrôlée par la Norvège. Les joueuses de Thorir Hergeirsson ont tapé du poing sur la table au retour sur le parquet de Granollers. Grâce à Sanna Solberg (3 buts sur 4 tirs) et Nora Mork, l’écart a une nouvelle fois enflé mais ce n’est qu’à l’orée du dernier quart d’heure que l’Espagne a cédé. Pourtant, malgré une avance de six buts à onze minutes du terme de la rencontre, les Norvégiennes auraient pu voir le match tourner. En l’espace de treize secondes, Maren Aardahl (1 but sur 2 tirs) et Kari Brattset ont été exclues deux minutes. Un double supériorité numérique que les Espagnoles n’ont absolument pas su exploiter, l’écart restant à six longueurs quand les Norvégiennes ont récupéré leur deux joueuses absentes. La fin de match a alors été un long fleuve tranquille pour la Norvège, qui s’impose au final de dix longueurs (27-21) et rejoint ainsi la France pour une finale qui s’annonce explosive entre les deux meilleures formations du tournoi. L’Espagne, pour sa part, aura l’opportunité de sauver l’honneur lors du match pour la troisième place face au Danemark.



HANDBALL / CHAMPIONNAT DU MONDE 2021 (F)

Du 1er au 19 décembre en Espagne



DEMI-FINALES (A GRANOLLERS)

Vendredi 17 décembre 2021

France - Danemark : 23-22

Norvège - Espagne : 27-21



PETITE FINALE (A GRANOLLERS)

Dimanche 19 décembre 2021

14h30 : Danemark - Espagne



FINALE (A GRANOLLERS)

Dimanche 19 décembre 2021

17h30 : France - Norvège