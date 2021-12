Mondial 2021 (F) : Tombeuses de la Serbie, les Bleues se qualifient pour les quarts de finale

Les Bleues ont passé avec difficulté leur premier test. Face à une équipe de Serbie battue à une seule reprise dans ce Mondial 2021, les joueuses d’Olivier Krumbholz n’ont pas livré leur meilleure performance mais ont assuré l’essentiel avec la victoire et le billet pour les quarts de finale. Une rencontre que les Serbes ont démarré sur les chapeaux de roues avec Tamara Radojevic (5 buts sur 9 tirs) et Kristina Liscevic (2 buts sur 4 tirs) qui ont ouvert les hostilités. La réponse des Tricolores a alors été éclatantes avec un 5-0 mené par Pauletta Foppa (3 buts sur 4 tirs) et la capitaine Coralie Lassource (2 buts sur 2 tirs). Toutefois, cet écart de trois buts n’a pas duré très longtemps, la Serbie revenant immédiatement à une longueur dans l’aspiration de Jovana Stoiljkovic (4 buts sur 7 tirs). Peu après le quart d’heure de jeu, Chloé Valentini (1 but sur 2 tirs) a remis dans le sens de la marche l’équipe de France. Toutefois, l’ailière gauche de Metz a alors inscrit sans le savoir le dernier but des Bleues dans la première mi-temps.

Une fin de première période cauchemardesque

En effet, si Laura Glauser (7 arrêts à 37% d’efficacité) a longtemps bloqué les offensives serbes, la défense tricolore a montré des signes de faiblesse alors que l’attaque a été totalement en panne face à Jovana Risovic (10 arrêts à 31% d’efficacité). Les joueuses d’Uros Bregar n’ont pas demandé leur reste et ont profité des difficultés tricolores pour conclure le premier acte sur un 6-0 et retrouver leur vestiaire avec une avance de trois longueurs. Une fin de première période qui n’a pas été du goût d’Olivier Krumbholz, Allison Pineau et Grâce Zaadi, avec le ton qui est monté. Un message qui a été très bien reçu par les Bleues. En effet, avec une défense plus appliquée et agressive, elles ont provoqué des pertes de balles qui ont permis à l’équipe de France d’inverser la tendance en cinq minutes. Grâce Zaadi (6 buts sur 9 tirs) et Océane Sercien Ugolin (3 buts sur 5 tirs) ont été à la manœuvre pour permettre aux Bleues de signer un 4-0.

Un final haletant et victorieux pour les Bleues

A partir de là, le match a tourné au mano-a-mano entre les deux équipes qui ne se sont pas séparées par plus d’un but jusqu’aux sept dernières minutes. C’est alors que Cléopâtre Darleux (6 arrêts à 46% d’efficacité) a haussé son niveau de jeu pour prendre l’ascendant sur les Serbes. Des interventions qui ont alors profité à Méline Nocandy (2 buts sur 3 tirs) qui, après avoir été en difficulté, a inscrit deux des quatre derniers buts tricolores dans cette rencontre. Un dernier arrêt de Cléopâtre Darleux et un ultime jet de sept mètres de Grâce Zaadi permettent à l’équipe de France de s’imposer de trois buts (19-22). Une cinquième victoire en autant de matchs dans ce Mondial 2021 qui permet aux Bleues de valider leur billet pour les quarts de finale avant de retrouver la Russie ce lundi pour une revanche de la dernière finale olympique dont l’enjeu sera la première place du groupe… mais également l’opportunité pour les Tricolores d’écarter de la course au titre une de leurs principales rivales.



HANDBALL / CHAMPIONNAT DU MONDE 2021 (F)

Du 1er au 19 décembre en Espagne



TOUR PRINCIPAL

Groupe I (à Granollers)

1- France 8 points

2- Russie 7 points

3- Serbie 4

4- Slovénie 3

5- Pologne 0

6- Monténégro 0



Samedi 11 décembre 2021

Monténégro - Russie : 25-31

Serbie - France : 19-22

20h30 : Slovénie - Pologne