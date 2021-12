Mondial 2021 (F) : Les Bleues assurent l'essentiel

Granier et Lassource précieuses

Du 1er au 19 décembre en Espagne

Mission accomplie pour les championnes olympiques ! D'ores et déjà qualifiées pour le tour principal après leurs deux premières victoires, les filles de l'équipe de France de handball voulaient battre le Monténégro pour débuter ce tour jeudi avec quatre points. Ce sera bel et bien le cas, après la victoire 24-19 à Granollers, au terme d'un match fait de hauts et de bas.s, et il a finalement fallu attendre la sixième minute pour voir les deux équipes inscrire leur premier but. Elles n'ont ensuite pas réussi à se départager jusqu'à la 18eme minute, où Méline Nocandy a permis aux Bleues de compter deux buts d'avance pour la première fois du match (8-6). Mais le Monténégro de Radicevic (6 buts en première période) n'a pas du tout tremblé et a atteint la mi-temps sur le score de 12-12.A la reprise, Cléopâtre Darleux a pris la place de Laura Glauser (6 arrêts sur 18 tirs) dans les buts, et la France a signé un 4-0 pour débuter, tandis que le Monténégro mettait neuf minutes à marquer son premier but de la deuxième mi-temps (16-13).. Heureusement, les filles d'Olivier Krumbholz ont réussi un 3-0, avec notamment un doublé de Lucie Granier (21-17), pour se redonner de l'air. C'est finalement une victoire de cinq buts pour les championnes olympiques, qui ont notamment pu compter sur les 6 buts de Coralie Lassource. Jusqu'ici, tout va bien !Nocandy (2), Valentini (1), Lassource (6), Zaadi (5), Horacek (2), Edwige (2), Foppa (1), Nze Minko (2), Granier (3)« On part avec quatre points, on a gagné un match difficile dans une ambiance un peu pourrie, avec beaucoup trop de tension. La faute à qui ? Chacun se fera son avis. On a fait preuve de courage, alors qu’on n’avait pas bien commencé. Je regrette de ne pas avoir pu faire tourner, on a tiré sur les organismes. A la mi-temps, on a cherché à calmer tout le monde, il y avait beaucoup de tension, il fallait retrouver de la lucidité. On a eu beaucoup trop d’échecs au tir, alors qu’elles, elles étaient décontractées, tranquilles. »Angola 1Angola - Slovénie : 25-25- Monténégro : 24-19