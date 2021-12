Mondial 2021 (F) : Du changement chez les Bleues

Ondono blessé à la cheville

CHAMPIONNAT DU MONDE 2021 (F)

Du 1er au 19 décembre en Espagne

TOUR PRINCIPAL

Groupe I (à Granollers)

France 8 points >>> QUALIFIEE

Officiellement qualifiée pour les quarts de finale du championnat du monde depuis sa victoire contre la Serbie samedi, l’équipe de France n’aura besoin que d’un nul contre la Russie lundi, dans le remake de la dernière finale des JO, pour terminer première de son groupe et ainsi affronter un deuxième.comme l’a indiqué la Fédération française dans un communiqué publié ce dimanche.« Oriane Ondono (Neptunes de Nantes), actuellement au contact du groupe à Barcelone, s'est blessée à l'entraînement et souffre d'une entorse à la cheville droite. La pivot rentre en France pour soigner sa blessure et cède sa place à Laura Flippes, qui fait son retour officiel dans le groupe de dix-huit joueuses. Son entorse à la cheville gauche va mieux, et elle pourrait être de retour sur le terrain, en match, assez rapidement., et de faire venir tout droit de Metz, Orlane Kanor. Cette dernière, remise sur pieds après sa blessure en avril dernier au tendon d'Achille, avait repris avec son club de Metz Handball. Elle fait ici, son retour en équipe de France, huit mois après sa blessure. Laura Flippes et Orlane Kanor sont pour l'instant comptées dans le groupe des dix-huit, Olivier Krumbholz se laisse les prochaines heures pour décider des seize joueuses qui seront sur la feuille de match pour la rencontre face à la Russie, demain, à 20h30."Serbie 4 >>> ELIMINEESlovénie 3 >>> ELIMINEEPologne 2 >>> ELIMINEEMonténégro 0 >>> ELIMINE