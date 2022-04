Depuis de longs mois maintenant, le Brésil s'inquiète de l'état de santé d'Edson Arantes do Nascimento. Aujourd'hui âgé de 81 ans, le triple champion du monde auriverde (1958, 1962 et 1970) lutte contre un cancer du côlon diagnostiqué en septembre 2021. Depuis, Pelé alterne les périodes de convalescence à domicile et les traitements à l'hôpital. Pas d'inquiétude cependant.



Ce mardi, l'hôpital Albert-Einstein a confirmé que l'ancien footballeur avait été admis quelques jours, mais que son état de santé était "bon et stable". Le séjour du Brésilien ne devrait pas être trop long selon ses médecins. Sa dernière hospitalisation datait de février dernier, suite à une infection urinaire découverte lors d'un rendez-vous de contrôle.

Suivi régulier

En parallèle, Pelé doit se rendre à la clinique une fois par mois pour suivre sa chimiothérapie et effectuer les examens nécessaires. Pas épargné par les pépins de santé depuis plusieurs années, l'octogénaire a notamment connu des problèmes rénaux à différentes étapes de sa vie. Le Brésil continue d'espérer que sa légende sortira vainqueur de son dur et long combat contre la maladie.