Brésil : Pelé l’assure, il va bien !

Lundi dernier, Edinho, le fils du Roi Pelé, donnait une interview au site globoesporte.com assurant que son père n’allait pas bien et déprimait à cause de son état de santé. La légende brésilienne a tenu à donner des nouvelles rassurantes à propos de son état de santé dans un communiqué publié ce jeudi. « Merci pour vos prières et votre inquiétude. Je vais bien. Je vais fêter mes 80 ans cette année. J’ai des bons jours et d’autres moins bons, c’est normal chez les gens de mon âge », déclare le Brésilien dans son communiqué.

Pelé prépare un documentaire sur sa vie

Le triple champion du monde fêtera cette année ces 80 ans le 23 octobre. Une année de plus au compteur qui ne fait pas peur au Brésilien : « Je n’ai pas peur, je suis déterminé et j’ai confiance en moi […] Je n’évite pas d’honorer les engagements de mon agenda très chargé ». L’idole du Brésil, qui fêtera les 50 ans de son dernier titre de champion du monde l’été prochain, est actuellement en train de travailler avec un réalisateur britannique sur un documentaire retraçant la vie de l’idole de tout un peuple.