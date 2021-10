Brésil : Pelé donne des nouvelles rassurantes de sa santé

Pelé va mieux. Resté durant un mois aux soins dans un hôpital de Sao Paulo en raison d'une opération d'une tumeur au côlon, le légendaire footballeur avait effectué sa sortie de l’hôpital il y a deux semaines. Dans un message posté sur les réseaux sociaux de ses deux filles, il a donné des nouvelles rassurantes de son état de santé. "Dieu merci, je vais bien, je vais mieux, je suis même prêt à jouer dimanche. Plus sérieusement, merci pour tout, merci à tous ceux qui m'ont donné de la force. Si Dieu le veut, je serai avec vous très bientôt", a-t-il commenté, sourire aux lèvres.



Un rang unique dans l'histoire du football

Unique footballeur à avoir remporté la Coupe du monde à trois reprises (1958, 1962, 1970), Pelé avait été admis à l'hôpital le 31 août dernier, pour des examens de routine. C'est à ce moment qu'une tumeur "suspecte" au côlon avait été détectée. Quatre jours plus tard, l'opération s'était déroulée. Avant sa sortie de l'hôpital, le 30 septembre, Pelé avait passé près de 10 jours dans une unité de soins intensifs. Celui qui fêtera ses 81 ans le 23 octobre prochain a inquiété ses fans, et les fans de football en général à de nombreuses reprises ces dernières années. Il avait dû subir des hospitalisations, en 2019, notamment, pour motif d'une infection urinaire sévère. À ce jour, il demeure l'un des derniers monstres du football, d'autant plus en raison des décès de Johan Cruyff, en 2016, et de Diego Maradona, en novembre 2020.