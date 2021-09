Brésil : La fille de Pelé annonce sa sortie de l’hôpital

Pelé va mieux. Opéré au début du mois d'une tumeur suspecte au côlon à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, le Roi était hospitalisé afin de faciliter les soins. Toutefois, du positif est arrivé aujourd'hui. Dans un message publié ce mercredi sur Instagram, Kely Nascimento, fille du Roi Pelé, a donné des nouvelles, annonçant sa sortie de l'hôpital. "Bye bye, le Brésil", a-t-elle écrit, elle qui est présente depuis plusieurs semaines à ses côtés. "Maintenant qu'il a repris des forces et qu'il quitte l'hôpital pour poursuivre les soins chez lui, moi-même je rentre chez moi (à New-York) pour recommencer à poster des photos de mon travail, de ma ville, de nourriture, des enfants, des chiens et des poules. (...) Merci encore du fond du coeur pour l'amour reçu depuis un mois".

"Le secret est de célébrer chaque petite victoire en cours de route"

Mardi, Pelé lui-même avait donné quelques nouvelles dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Se lançant le ballon avec un membre du personnel médical, le Roi avait montré son optimisme dans cette période compliquée. "La physiothérapeute Kamila m'aide à m'échauffer pour retourner sur le terrain. Peu importe la taille du défi. Le secret est de célébrer chaque petite victoire en cours de route", expliquait Pelé. Ces dernières années, le triple champion du monde (1958, 1962 et 1970) a souvent dû subir des hospitalisations en raison de sa santé : en 2019, notamment, pour motif d'une infection urinaire sévère.