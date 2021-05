Maradona, « une agonie prolongée » : le rapport accablant

Le 25 novembre 2020, disparaissait Diego Armando Maradona, véritable légende et icône du football. Décédé d'un problème cardiaque à seulement soixante ans, le champion du monde argentin laissait son pays orphelin et désemparé. Mais très rapidement, des doutes étaient apparus concernant le traitement médical dont avait bénéficié Maradona durant ses dernières heures. Revenu chez lui après une opération du cerveau, l'ancien du Napoli était finalement décédé quelques jours plus tard.

Le parquet en charge de l'affaire avait alors ouvert une enquête, afin d'étudier les éventuelles négligences, manquements ou imprudences dans le traitement médical imposé au Pibe de Oro. Ce vendredi, le rapport d'experts a été rendu public, et il est accablant. Selon la commission médicale en charge de l'enquête, Maradona aurait été "abandonné à son sort" par l'équipe soignante dont il était sous la responsabilité. Le rapport indique que l'homme "a commencé à mourir au moins douze heures avant" que son décès ne soit constaté.

Sept accusés

L'Argentin aurait donc subi "une période d'agonie prolongée", mais aurait surtout eu "de plus grandes chances de survie" s'il avait été conduit à l’hôpital. Le rapport ajoute que compte tenu de l'état général de Diego Armando Maradona, "il aurait dû poursuivre sa rééducation et son traitement dans une institution adéquate". Sept personnes sont visées par l'enquête, dont le neurochirurgien Leopoldo Luque. Elles pourraient écoper de cinq à quinze années de prison si elles étaient reconnues coupables.