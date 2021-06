Après une interruption de plusieurs mois, les éliminatoires du Mondial en Zone Amsud ont repris jeudi soir. L’Argentine était notamment de sortie. A domicile, les doubles champions du monde croisaient le fer avec le Chili. Une confrontation entre voisins qui s’est soldée sur un score de parité (1-1).

Messi avait pourtant montré la voie à suivre

Les Argentins avaient réussi à ouvrir le score dans cette partie grâce à une réalisation de Lionel Messi sur pénalty (23e) suite à une faute commise sur Lautaro Martinez dans la surface. Mais, les visiteurs leur ont vite répondu. Alexis Sanchez faisait mouche à la 36e en cueillant un service de Gary Medel près du but. Le score n’a ensuite plus évolué dans cette partie malgré plusieurs occasions de part et d'autre.

En abandonnant deux points, l’Albiceleste manque l’occasion de prendre la tête du mini-championnat et dépasser le Brésil. Elle tentera de faire mieux contre la Colombie, laquelle vient d’étriller le Pérou (3-0). Chili, pour sa part, se mesurera à la Bolivie.