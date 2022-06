Le contrat de deux ans qu'avait signé Luis Suarez avec l'Atlético de Madrid à l'été 2020 est arrivé à son terme et n'a pas été renouvelé. Désormais libre de choisir sa prochaine destination, le vétéran uruguayen prend le temps de réfléchir et laisse les candidats venir à lui. L'un d'eux n'a d'ailleurs pas hésité à le solliciter puisque les dirigeants de River Plate sont entrés en contact avec lui.



C'est TyC Sports qui indique cela et qui précise qu'Enzo Francescoli, directeur du club, a lui-même décroché son téléphone pour discuter avec Luis Suarez. Le média ajoute que cet entretien qui a eu lieu il y de cela une dizaine de jours, aurait flatté l'international de trente-cinq ans. Pour autant, l'affaire est loin, très loin d'être conclue.

Plutôt l'Europe

Et c'est Luis Suarez lui-même qui l'a fait comprendre sur les ondes de la Cadena SER. "Je n'ai pas décidé de club pour lequel je jouerai la saison prochaine. J'ai reçu énormément de propositions, notamment de l'Argentine, du Brésil et du Mexique. Je veux continuer à évoluer au plus haut niveau et je me concentre pour l'instant sur le football européen." Voilà qui est clair.